Die Disney+ Highlights im November mit "Willow" und mehr

Disney hat die Neustarts bei Disney+ für den kommenden Monat vorgestellt:

Highlights

Family Guy“ – Staffel 20 Ab 2. November auf Disney+ (Star)

„S.O.S. mit David Beckham“ Ab 9. November exklusiv auf Disney+ (Disney)

„Zootopia+“ Ab 9. November exklusiv auf Disney+ (Disney)

„Fire of Love“ Ab 11. November exklusiv auf Disney+ (National Geographic)

„Ohne Limits mit Chris Hemsworth“ Ab 16. November exklusiv auf Disney+ (National Geographic)

„Santa Clause: Die Serie“ Ab 16. November exklusiv auf Disney+ (Disney)

„Mike“ Ab 16. November exklusiv auf Disney+ (Star)

„Verwünscht nochmal“ Ab 18. November exklusiv auf Disney+ (Disney)

„Micky: Die Geschichte einer Maus“ Ab 18. November exklusiv auf Disney+ (Disney)

„Matriarch“ Ab 25. November exklusiv auf Disney+ (Star)

„Willow“ Ab 30. November exklusiv auf Disney+ (Star)

„The Patient“ Ab 30. November exklusiv auf Disney+ (Star)

Weitere Neuheiten

2. November

+ Weihnachten mit Donna Hay – Staffel 1 (Disney)

+ The D’Amelio Show – Staffel 2 (Star)

+ Reboot – Staffel 1 (Star)

3. November

+ Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar – The Making of She-Hulk (Marvel)

9. November

+ The Montaners – Staffel 1 (Disney)

+ Candy: Tod in Texas – Staffel 1 (Star)

18. November

+ Ein wunderbarer Herbst mit Micky Maus (Disney)

20. November

+ Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium (OT) (Disney)

23. November

+ Maggie – Staffel 1 (Star)

+ Reasonable Doubt – Staffel 1 (Star)

Neue Katalog-Titel

2. November

+ Der Bergdoktor – Staffel 14 (Star)

+ Die Bergretter – Staffel 12 (Star)

4. November

+ Petterson und Findus: Das schönste Weihnachten überhaupt (Star)

+ Table 19 – Liebe ist fehl am Platz (Star)

9. November

+ Chinas Geschichte von oben – Staffel 1 (National Geographic)

+ Angriff auf Pearl Harbor: Minute um Minute – Staffel 1 (National Geographic)

+ Fix it! – Reparaturen am Limit – Staffel 1 (National Geographic)

11. November

+ Haie im Bermudadreieck (National Geographic)

16. November

+ The Good Doctor – Staffel 4 (Star)

+ The Hot Zone: Tödliches Virus - Staffel 2 (National Geographic)

18. November

+ Queen Elizabeth II: Passing of the Crown – A Special Edition of 20/20 (Star)

+ Queen Elizabeth II: The Legacy, The Life (Star)

+ Big Mama's Haus 2 (Star)

+ Das Urteil - Jeder ist käuflich (Star)

23. November

+ Ally McBeal – Staffel 1-5 (Star)

+ Rescue Me – Staffel 1-6 (Star)

30. November

+ Savage Kingdom – Staffel 1-4 (National Geographic)

