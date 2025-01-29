News
"Der unglaubliche Hulk" erscheint als "Double Feature" auf Blu-ray Disc
30.01.2025 (Karsten Serck)
Cargo Records veröffentlicht im März das "Der unglaubliche Hulk - Double Feature" auf Blu-ray Disc. Das Doppel-Set mit den beiden Hulk-Filmen mit Lou Ferrigno und Bill Bixby erscheint am 07.03.2025 mit deutschem und englischem Dolby Digital 2.0-Ton auf Blu-ray Disc und steht mit zwei verschiedenen Cover-Varianten zur Auswahl.
