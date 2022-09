News

"Der Sechs Millionen Dollar Mann" und "Die Sieben Millionen Dollar Frau" als Komplett-Editionen auf Blu-ray Disc

Turbine Medien veröffentlicht im Oktober "Der Sechs Millionen Dollar Mann" und "Die Sieben Millionen Dollar Frau" auf Blu-ray Disc.

Die beiden Serien wurden bereits im Direktvertrieb einzeln sowie zusammen in einer "Bionix-Box" auf Blu-ray Disc veröffentlicht und kommen jetzt am 14.10. bzw. 01.10.2022 auch in zwei einzelnen Komplett-Editionen auf Blu-ray Disc in den Handel.

Beide Serien werden im 1,33:1-Bildformat mit deutschem und englischem DTS 2.0-Ton veröffentlicht ("Der Sechs Millionen Dollar Mann" mit DTS HD MA 2.0) und enthalten umfangreiches Bonus-Material wie zusätzliche Episoden und alternative Fassungen.

