"Der Nachtportier" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Wicked Vision veröffentlicht "Der Nachtportier" auf Ultra HD Blu-ray. Der Film von Liliana Cavani mit Charlotte Rampling aus dem Jahr 1974 erscheint am 25.11.2022 in der Uncut-Fassung als 4K und HD-Premiere inklusive umfangreichem Bonus-Material über den Hintergrund des "Skandalfilms" über die erotische Beziehung zwischen einer KZ-Überlebenden und einem SS-Offizier, der nach dem 2. Weltkrieg in einem Wiener Hotel als Nachtportier arbeitet.

Der Nachtportier (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 1,85:1

Ton: Deutsch, Englisch (DTS HD MA 2.0)

Untertitel: Deutsch, Englisch

Extras:

Audiokommentar mit Dr. Gerd Naumann und Robert Sommer

„Die Rezeption von ‚Der Nachtportier‘“ – Prof. Dr. Marcus Stiglegger im Gespräch mit Monika Treut (ca. 20 Min.)

„Der Nachtportier als Sadiconazista“ mit Prof. Dr. Marcus Stiglegger (ca. 40 Min.)

„The Story Behind“ – Interview mit Drehbuchautor Italo Moscati (ca. 35 Min.)

„To Encapsulate a Meaning“ – Interview mit Regisseurin Liliana Cavani (ca. 30 Min.)

„The Reality of Emotions“ – Interview mit Charlotte Rampling (ca. 40 Min.)

Vintage-Interview mit Liliana Cavani (ca. 5 Min.)

Bildergalerie (ca. 20 Min.)

Presseheft

Trailer

