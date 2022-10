News

Survival-Thriller "The Silencing" im November auf Blu-ray Disc

Pandastorm Pictures veröffentlicht "The Silencing" im November auf Blu-ray Disc. Der Survivial-Thriller mit "Game of Thrones"-Star Nikolaj Coster-Waldau und Annabelle Wallis (Malignant) erscheint am 18.11.2022 inklusive deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material ist ein Trailer geplant.

Offizielle Synopsis:

Seit seine einzige Tochter vor fünf Jahren entführt wurde, ist Rayburn Swanson ein seelisches Wrack. Zurückgezogen flüchtet sich der ehemalige Jäger in Alkohol und Selbstmitleid, bis ein Serienmörder in den Wäldern Jagd auf junge Mädchen macht. Während Rayburn auf eigene Faust die Fährte aufnimmt, beschleicht ihn ein dunkler Verdacht: Könnte es sich bei dem Mörder um den Entführer seiner Tochter handeln?

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.