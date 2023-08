News

"Der Exorzist"-Regisseur William Friedkin ist tot

Der Hollywood-Regisseur William Friedkin ist am 7. August im Alter von 87 Jahren gestorben. Bekannt wurde Friedkin in den 1970er Jahren vor allem durch Filme wie "Der Exorzist" und "Brennpunkt Brooklyn" (The French Connection), die mit einem Oscar ausgezeichnet wurden. Friedkin hatte erst kürzlich die Dreharbeiten zu seinem neuesten Film "The Caine Mutiny Court-Martial" beendet, dessen Premiere für das Filmfestival in Cannes im September geplant war.

"Der Exorzist" wird von Warner am 19. Oktober erstmals auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.