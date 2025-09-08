News
"Das Dorf der Verdammten" & "Die Kinder der Verdammten" erscheinen auf Blu-ray Disc
08.09.2025 (Karsten Serck)
Plaion Pictures veröffentlicht die "Box der Verdammten" auf Blu-ray Disc. Das Set mit den beiden Horror-Thrillern "Das Dorf der Verdammten" und "Die Kinder der Verdammten" aus den Jahren 1960 und 1964 erscheint am 20.11.2025 auf zwei Blu-ray Discs. Die Blu-ray Discs werden mit deutschem und englischem DTS HD Mono-Ton ausgestattet ein.
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.