News
Warner: Neuer "Conjuring 4: Das letzte Kapitel"-Trailer online
22.08.2025 (Karsten Serck)
Warner hat einen neuen Trailer für "Conjuring 4: Das letzte Kapitel" veröffentlicht:
Der neunte Teil der Horror-Reihe mit Vera Farmiga, Patrick Wilson, Mia Tomlinson und Ben Hardy soll am 04.09.2025 in den deutschen Kinos starten.
