News
Apple TV+ wird teurer
22.08.2025 (Karsten Serck)
Apple TV+ wird teurer. In den USA hat Apple den monatlichen Abo-Preis für den Streaming-Dienst von 9,99 USD auf 12,99 USD erhöht. Apple TV+ ist auch im Apple One-Abo enthalten, dessen Preis noch nicht erhöht wurde. Apple hat bislang noch keine Ankündigung für eine Preiserhöhung in weiteren Märkten gemacht. In Deutschland kostet Apple TV+ derzeit 9,99 EUR im Monat nach einem 7-tägigen Gratis-Test.
