"Cliffhanger" kommt zurück ins Kino

StudioCanal bringt "Cliffhanger" noch einmal zurück ins Kino. Im Rahmen der "Best of Cinema"-Reihe wird der Action-Klassiker von Renny Harlin mit Sylvester Stallone aus dem Jahr 1993 am 04.02.2025 in ausgewählten Kinos gezeigt.

Ursprünglich war eine "Cliffhanger 2"-Fortsetzung mit Sylvester Stallone geplant, die unter der Regie von Jean-François Richet teilweise auch in Bayern gedreht werden sollte. Doch inzwischen wurde mit Jaume Collet-Serra nicht nur ein neuer Regisseur verpflichtet sondern auch Sylvester Stallone ist nicht mehr dabei. Die Hauptrollen übernehmen jetzt Pierce Brosnan und Lily James übernehmen.

Unser Review zur Ultra HD Blu-ray von "Cliffhanger" finden Sie hier.

