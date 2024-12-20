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Transparenter LG OLED-TV "Signature OLED T" kommt in den Handel

Bildquelle: LG

Der auf der CES 2024 angekündigte transparente OLED-Fernseher SIGNATURE OLED T von LG soll bald weltweit im Handel erhältlich sein. Der selbstleuchtende Bildschirm kann zwischen transparentem und undurchsichtigem Screen wechseln, um neue Möglichkeiten bezüglich der Wohnraumintegration großer Fernseher zu bieten. Der SIGNATURE OLED T ist in 77 Zoll verfügbar und bietet mit "T-Objet" einen Always-On-Display-Modus, der den Bildschirm zur Leinwand macht. Dazu gibt es mit der "T-Bar" eine Informationsleiste, die Ticker-ähnlich die anwesenden Zuschauer mit Infos Neuigkeiten versorgt. Der Rest des Bildschirms bleibt dann ungenutzt für einen cleanen Look des nahezu "unsichtbaren" Displays, so der Hersteller.

Der transparente OLED-Fernseher kommt mit der Zero Connect Box daher und empfängt Video- und Audiosignale drahtlos mit bis zu 4K-Auflösung und 120Hz Bildwiederholrate. Der OLED-T ist auch NVIDIA G-SYNC-kompatibel und unterstützt AMD FreeSync Premium Pro - soll sich somit also auch für Gaming-affine Anwender sehr gut eignen. Außerdem ist der Alpha11-Prozessor für die hochwertige Signalverarbeitung an Bord.

Für die USA ist der Verkaufsstart noch im Dezember geplant. Dort soll das Gerät laut Medienberichten rund 60.000 USD kosten. Auch in weiteren Ländern soll der OLED-T bald erhältlich sein. Ein Erscheinungstermin für den deutschen Markt wurde aber noch nicht angekündigt.

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