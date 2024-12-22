News

HD+ erhöht Preise - Privatsender in HDTV werden teurer

HD+ kündigt für das kommende Jahr eine Preiserhöhung an. Das Paket zum Empfang der deutschen Privatsender in HDTV via Satellit Astra 19,2° Ost soll ab dem 01.02.2025 6,99 EUR statt bislang 6 EUR pro Monat kosten.

Auch die Preise für die HD+ Smartcard oder Gutscheine zur Verlängerung werden voraussichtlich angehoben. Im Unterschied zum Monats-Abo lässt sich die Preiserhöhung bei diesen HD+ Angeboten noch etwas herauszögern, wenn diese noch vor der Preiserhöhung zum alten Preis erworben werden.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.