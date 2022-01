News

CES: Technics stellt Netzwerk CD-Receiver SA-C600 mit Streaming und DAB+ vor

Bildquelle: Technics

Technics präsentiert im Rahmen der CES den neuen Netzwerk-CD-Receiver SA-C600. Das Gerät mit volldigitaler Verstärkung per JENO-Engine kombiniert ein kompaktes CD-Toploader-Design mit flexiblen Anschluss- und Streaming-Fähigkeiten.

„Der SA-C600 ist die konsequente Ergänzung des Technics Portfolios und schließt die Lücke zwischen den kompakten All-in-One-Systemen wie dem SC-C70MK2 und echten Einzelkomponenten wie dem C700- und dem G700-System“, sagt Frank Balzuweit, Produktmanager Technics Europa. „Die Nachfrage nach solchen Produkten ist riesig – einem eleganten und gleichzeitig kompakten, leistungsstarken Netzwerk-CD-Receiver, der genau die Anforderungen vieler moderner Musikliebhaber und ambitionierter HiFi-Fans abdeckt“, so Balzuweit weiter. „Während viele ernsthafte Musikhörer eine Lösung wünschen, die sich klar oberhalb der typischen All-in-One-Systeme positioniert, bieten kompakte Receiver wie der SA-C600 die Möglichkeit, jedes beliebige Lautsprechersystem anzuschließen. Dies ermöglicht ein Leistungsniveau, welches mit All-in-One-Lösungen nicht möglich ist, jedoch ohne mehrere Komponenten aufstellen zu müssen.“

Der Verstärker liefert 2 x 60 Watt an 4 Ohm, außerdem ist die Space Tune Raumeinmessung an Bord. Auch einen Plattenspieler kann man per Phono-MM-Eingang anschließen. Spotify Connect, Tidal, Deezer, Amazon Music, Internetradio, AirPlay 2 und MQA-Decoding sind an Bord, auch ein DAB+/FM-Tuner fehlt nicht.

Optisch und akustisch sollen die bereits seit November 2021 erhältlichen Lautsprecher SB-C600 perfekt mit dem Neuzugang harmonieren, aber auch jedes beliebige andere Lautsprechersystem kann mit dem SA-C600 kombiniert werden.

Der Technics Netzwerk-CD-Receiver SA-C600EG-S/K wird ab Februar 2022 für 999 Euro (UVP) erhältlich sein.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.