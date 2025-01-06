News

CES: HDMI 2.2 mit 96 GBit/s vorgestellt

Das HDMI Forum hat die anstehende Einführung der Version 2.2 der HDMI-Spezifikation angekündigt. Zu den Neuheiten gehören eine höhere Bandbreite von 96 GBit/s und die HDMI Fixed Rate Link- Technologie der nächsten Generation. Über die Schnittstelle kann 12K/10K-Video mit 120 fps oder 8K/240 fps bzw. 4K/480 fps transportiert werden.

Das ebenfalls inbegriffene Latency Indication Protocol (LIP) soll die Audio- und Videosynchronisation insbesondere für mehrstufige Systemkonfigurationen wie jene mit Audio- Video-Receiver oder Soundbar verbessern.

Die Spezifikation umfasst ein neues Ultra96 HDMI-Kabel, das eine Bandbreite von 96 GBit/s unterstützt und die Verwendung aller Funktionen der Version 2.2 der HDMI-Spezifikation ermöglicht. Bei den HDMI-Steckern gibt es keine Veränderungen. Zertifizierte Kabel werden mit einem "Ultra96"-Logo gekennzeichnet und sollen voraussichtlich ab Herbst 2025 im Handel erhältlich sein.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.