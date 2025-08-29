News

"Clown In A Cornfield" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Nameless veröffentlicht "Clown in a Cornfield" auf Ultra HD Blu-ray. Der bereits von Constantin Film auf Blu-ray Disc veröffentlichte Thriller von "Tucker & Dale vs Evil"-Regisseur Eli Craig über einen Horror-Clown, der es auf die verdorbene Jugend einer amerikanischen Kleinstadt abgesehen hat, erscheint am 08.09.2025 mit deutschem und englischem DTS HD 5.1-Ton in mehreren Mediabook & "Waffen"-Editionen auf Ultra HD Blu-ray.

bereits erhältlich:

