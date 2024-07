News

TIDAL setzt jetzt voll auf Dolby Atmos & FLAC

TIDAL räumt bei seinen Streaming-Formaten auf und konzentriert sich sowohl bei Hi Res Audio in Stereo als auch 3D-Audio zukünftig auf FLAC und Dolby Atmos. In der Konsequenz werden Abonnenten des Streaming-Diensts ab dem 24. Juli 2024 über keine TIDAL-Anwendung oder TIDAL-Integration mehr auf Musik im MQA- oder 360 Reality Audio-Format zugreifen können.

MQA-Titel oder -Alben sollen automatisch durch die FLAC-Version mit der höchsten Qualität ersetzt werden, die an TIDAL verteilt wurde. Wenn ein MQA-Titel oder ein Album für den Offline-Zugriff heruntergeladen wurde, musst die App am 24. Juli auf die neueste Version aktualisiert und anschließend die FLAC-Version heruntergeladen werden. TIDAL kündigt bereits an, dass es in Einzelfällen noch keinen Lossless-Ersatz für MQA-Songs geben könnte, hält aber an dem Ziel fest, dass alle vorhandenen MQA-Songs zeitnah durch eine FLAC-Version ersetzt werden.

360 Reality Audio-Titel werden nicht automatisch durch Dolby Atmos ausgetauscht sondern werden ausgegraut. Nicht in jedem Fall wird sofort eine Dolby Atmos-Version verfügbar sein.

