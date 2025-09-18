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Bowers & Wilkins 700 Serie: Alt gegen Neu-Aktion mit Preisvorteil

Alt gegen Neu – jetzt mit Extra-Bonus: Preisvorteil beim Kauf einer Bowers & Wilkins aus der 700er-Serie

Wer sich für die Bowers & Wilkins 700er Serie interessiert, für den dürfte aktuell ein sehr guter Zeitpunkt für ein Upgrade der aktuellen Lautsprecherkomponenten sein. Im Rahmen einer Trade-In-Aktion kann man seine alten Lautsprecher abgeben und beim Kauf eines neuen B&W 700 Serie Modells (inkl. Signature Lautsprecher) sofort sparen.

Die aktuelle 700 Serie vereint modernste Technologien aus der Referenzklasse 800 D4 mit elegantem Design, bietet exzellente Klangqualität und eine attraktive Auswahl vom Kompaktlautsprecher bis zum Standmodell.

Um vom Preisvorteil zu profitieren, bringt man seine alten Geräte im Zeitraum vom 15.September bis 31. Oktober ins HiFi Forum Baiersdorf. Dort stehen auch alle B&W-Modelle zum Probehören bereit.

Alle Infos zur Aktion hier:

HiFi Forum Baiersdorf

HiFi Forum GmbH

Breslauer Str. 29

91083 Baiersdorf bei Nürnberg

Telefon: +49 9133 60629-0

https://www.hififorum.de/

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