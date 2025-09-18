News

"Blues Brothers" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

18.09.2025 (Karsten Serck)

Universal veröffentlicht die "Blues Brothers" erneut auf Ultra HD Blu-ray. Der Comedy-Klassiker von John Landis aus dem Jahr 1980 mit Dan Aykroyd und John Belushi erscheint am 11.12.2025 als limtiertes Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Neben der Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc ist auch noch eine Blu-ray Disc mit Bonus-Material dabei.

Darüber hinaus veröffentlicht Universal auch die "Zurück in die Zukunft"-Trilogie im Herbst als einzelne 4K-Steelbooks.

