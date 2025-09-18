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StudioCanal: Arthaus-Sale mit 25% Rabatt im Plaion Shop
18.09.2025 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Plaion Pictures präsentiert im eigenen Online-Shop eine Arthaus-Schnäppchen-Aktion. Es gibt 25% Rabatt auf alle Arthaus-Editionen von StudioCanal (Vorbesteller sowie kürzlich erschienene Artikel sind ausgenommen). Im Angebot sind zahlreiche Ultra HD Blu-rays und Blu-ray Discs von StudioCanal inklusive einiger 4K-Steelbooks. Die reduzierten Preise gelten bis Montag Abend bzw. solange der Vorrat reicht:
- Arthaus-Sale im Plaion Shop (bis 22.09. 23:55 Uhr)
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