Noch mehr AC/DC-Klassiker erscheinen als "Gold Vinyl"-Editionen

Sony Music veröffentlicht weitere Studio-Alben von AC/DC als neue "50th Anniversary"-Editionen auf "goldenem Vinyl". Nach den ersten beiden Wellen im März und Juni erscheinen im September auch die Schallplatten "Black Ice", "Blow Up Your Video", "Flick Of The Switch", "Fly On The Wall", "Live At River Plate" sowie das neueste Album "Power Up" in "Gold Nugget Vinyl"-Optik mit Jubiläums Artwork-Print. Der Verkaufsstart ist für den 27.09.2024 geplant.

bereits erhältlich:

