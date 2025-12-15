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Anime-Klassiker "Prinzessin Mononoke" kommt mit 4K-Remaster ins Kino
15.12.2025 (Karsten Serck)
Wild Bunch Germany bringt "Prinzessin Mononoke" zurück ins Kino. Hayao Miyazakis Anime-Klassiker aus dem Jahr 1997 wurde in 4K restauriert und wird ab dem 12.02.2026 als Wiederaufführung auch in IMAX-Kinos gezeigt - erstmalig auch in der Originalfassung mit Untertiteln. Mit dem neuen 4K-Master ebnet sich der Weg auch für eine Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung. Eine konkrete Ankündigung gibt es dafür aber bislang noch nicht.
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