Baz Luhrmanns "Elvis" bald auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc (Update)

Warner veröffentlicht "Elvis" im Herbst auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Das Biopic von Baz Luhrman (Der große Gatsby) über den "King of Rock" mit Austin Butler und Tom Hanks läuft ab dem 23.06.2022 in den deutschen Kinos und dürfte somit um den Oktober herum auch fürs Heimkino erhältlich sein.

Gedreht wurde "Elvis" mit Arri Alexa 65-Kameras mit 6.5k-Auflösung und ein 4K Digital Intermediate bietet eine solide Basis für die Ultra HD Blu-ray.

Obwohl "Elvis" bereits mit Überlänge von fast 160 Minuten im Kino läuft, verriet Regisseur Baz Luhrman kürzlich in einem Interview, dass er sogar eine 4 Stunden-Version fertiggestellt hätte.

Ob das zusätzliche Film-Material des Elvis-Biopic als "Extended Cut" oder zumindest als "Deleted Scenes" später auch auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.

Update: Warner kündigt "Elvis" bereits für den August als "Heimkino"-Premiere in der Kinofassung mit 160 Minuten Laufzeit bei Streaming-Diensten wie Apple iTunes und Amazon Prime Video an - auch in 4K Ultra HD. Dort soll "Elvis" ab dem 08.08.2022 zum Kauf erhältlich sein. Der VÖ-Termin für die Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc ist derzeit noch offen.

