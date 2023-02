News

"Avatar - The Way of Water" ist erfolgreichster Film aller Zeiten in Deutschland

James Camerons "Avatar: The Way of Water" ist in Deutschland jetzt der erfolgreichste Kinofilm aller Zeiten. Seit dem Kinostart Mitte Dezember hat die "Avatar"-Fortsetzung in 68 Tagen 129 Millionen EUR an den deutschen Kinokassen eingespielt und damit den bislang von "Titanic" gehaltenen Rekord gebrochen.

Die beiden James Cameron-Filme sind in den weltweiten Allzeit-Kinocharts mit rund 2,2 Milliarden USD Einspielergebnis fast gleichauf. "Avatar: The Way of Water" hat derzeit auf dem dritten Platz einen Vorsprung von rund 1 Million USD vor "Titanic", der seit Februar noch einmal in 4K und 3D im Kino zu sehen ist. Auf den ersten beiden Plätzen liegen "Avatar" und "Avengers: Endgame".

Der Heimino-Start von "Avatar: The Way of Water" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc sowie bei Disney+ ist weiterhin offen.

Unsere Filmkritik zu "Avatar: The Way of Water" finden Sie hier.

