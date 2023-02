News

Depeche Mode Live-Konzert zum "Memento Mori" Album in dieser Woche im Radio

Depeche Mode haben zum neuen "Memento Mori"-Album am Sonntag in München ein 30 Minuten langes Live-Konzert präsentiert, in dessen Rahmen fünf Songs gespielt wurden, darunter neben der Single "Ghosts Again" auch "Wagging Tongue" und "My Favourite Stranger" aus dem neuen Album sowie "Precious" und "Personal Jesus". Die Tickets wurden von verschiedenen Radio-Sendern verlost. Ein Live-Mitschnitt des "Geheimkonzerts" soll in dieser Woche im Radio präsentiert werden. Der Radio-Sender Bayern 1 überträgt die Highlights von dem Depeche Mode-Konzert am 23.02.2023 ab 20:00 Uhr im Rahmen der Sendung "Live und Unplugged", die später auch in der BR Radio-App für 7 Tage zum Abruf zur Verfügung stehen sollen.

"Memento Mori" wird von Sony Music am 24.03.2023 als CD und Doppel-LP veröffentlicht. Das neue Depeche Mode-Album wird neben der einfachen CD und LP zusätzlich noch in einer CD Deluxe Edition mit "Wide Casemade Book"-Verpackung und einem 28-seitigen Booklet sowie als limitierte LP-Sonderedition in rotem Vinyl und als Amazon-Exlusive "Crystal Clear Vinyl" Edition erscheinen.

Memento Mori - Tracklisting CD



My Cosmos Is Mine Wagging Tongue Ghosts Again Don’t Say You Love Me My Favourite Stranger Soul With Me Caroline's Monkey Before We Drown People Are Good Always You Never Let Me Go Speak To Me

Memento Mori - Tracklisting LP



Seite 1

My Cosmos Is Mine Wagging Tongue Ghosts Again Don’t Say You Love Me

Seite 2

My Favourite Stranger Soul With Me Caroline's Monkey Before We Drown

Seite 3

People Are Good Always You Never Let Me Go Speak To Me

Seite 4

Etching

