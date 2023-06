News

"Avatar: The Way of Water" in 3D überholt Ultra HD Blu-ray

James Camerons "Avatar: The Way of Water" wird eine der erfolgreichsten Blu-ray 3D-Veröffentlichungen der letzten Jahre werden. Im Vorverkauf bei Amazon wird das 3D-Steelbook bereits mehr nachgefragt als die einfache Blu-ray Disc-Edition und hat zeitweise in den Verkaufsscharts auch das Ultra HD Blu-ray-Steelbook auf den zweiten Platz verdrängt.

Und das obwohl neue Ultra HD-Fernseher kein 3D unterstützen und zum Abspielen des Films in 3D somit entweder ein älterer Fernseher oder ein Videoprojektor mit 3D-Unterstützung erforderlich ist. Blu-ray 3D-Veröffentlichungen sind inzwischen rar geworden und nachdem zumindest fürs Kino viele Filme in den letzten Jahren noch in 3D produziert wurden, geht auch dort inzwischen immer mehr der Trend zurück zu 2D. Immerhin sollen in diesem Jahr noch u.a. "Transformers: Aufstieg der Bestien", "Mission: Impossible Dead Reckoning Teil Eins" und "MEG 2" in 3D ins Kino kommen. Ob diese Filme dann später auch noch auf Blu-ray 3D veröffentlicht werden, ist noch vollkommen offen.

"Avatar: The Way of Water" wird am 06.07.2023 fürs Heimkino veröffentlicht. Neben den 4K & 3D-Steelbooks erscheint James Camerons zweiter Avatar-Film auch noch als einfache Blu-ray Disc und DVD. Auch "Avatar: Aufbruch nach Pandora" wird auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc veröffentlicht. Die Ultra HD Blu-rays von beiden Avatar-Filmen werden mit einem englischen Dolby Atmos-Mix ausgestattet sein. Von Disney gibt es bislang noch keine offiziellen Informationen zu den deutschen Tonformaten.

Avatar: The Way of Water (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 1,85:1 (100 GB Disc) HDR10

Ton: Englisch (Dolby Atmos 7.1.4), Deutsch (Dolby Digital Plus 7.1)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

ca. drei Stunden u.a. mit:

The New Characters of Pandora

The Challenges of Pandoras Waters

Bringing Pandora to Life

Pandoras Return Characters

Avatar: Aufbruch nach Pandora (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 1,78:1 (100 GB Disc) HDR10

Ton: Englisch (Dolby Atmos), Deutsch (?)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

u.a. mit:

Memories von Avatar

Avatar: A Look Back

Capturing Avatar

+ weitere Featurettes

"Avatar: The Way of Water" ist bereits seit dem 4. April in 4K & HDR als Stream zum Kaufen u.a. bei Amazon Prime Video und Apple iTunes und ab dem 7. Juni auch bei Disney+ erhältlich.

