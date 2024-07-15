News

Audiolab 6000N Play für unter 400 Euro erhältlich

Mit dem 6000N Play hat Audiolab einen leistungsfähigen Musik-Streamer im Sortiment, der sich neben seiner hohen Flexibilität und den hochwertigen internen Komponenten besonders durch sein attraktives Preis-/Leistungsverhältnis auszeichnet. Jetzt wurde der vielseitige Streamer sogar nochmals reduziert: Statt der UVP von 549 Euro ist der Audiolab 6000N Play für 389 Euro erhältlich - solange der Vorrat reicht!

Dafür erhält man nicht nur einen audiophilen 24-Bit/192kHz-DAC aus dem Hause ESS (Sabre32 ES9018K2M), sondern auch eine sehr solide Verarbeitungsqualität, ein problemloses Handling und eine praxisgerechte Schnittstellen-Bestückung. Mit DTS Play-Fi ist zudem eine reichhaltig ausgestattete Streaming-Plattform an Bord. Musik vom Smartphone, Tablet, PCs, Musikservern und NAS-Systemen kann man problemlos über das Netzwerk wiedergeben und natürlich sind auch alle wichtigen Internetradio- und Streamingdienste an Bord. Darunter Spotify, Tidal, Qobuz, Amazon Music und TuneIn.

Der Audiolab 6000N Play ist ab sofort zum Preis von 389 Euro bei zahlreichen Fachhändlern erhältlich. Zusätzlich zur Preisreduktion gibt es auch noch einen Gutschein-Code für 60 Tage Qobuz-Nutzung obendrauf.

Den nächstgelegenen Händler findet man am einfachsten im Audiolab Händlerverzeichnis:

