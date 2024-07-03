News

Weltpremiere: Cambridge Audio NC-Kopfhörer mit Class A/B-Verstärker und 100 Stunden Akkulaufzeit

Bildquelle: Cambridge Audio

Weltpremiere bei Cambridge Audio! Der britische Hersteller stellt mit dem Melomania P100 den ersten eigenen Over-Ear-Kopfhörer mit Noise-Cancelling, Class A/B-Verstärker und bis zu 100 Stunden Akkulaufzeit vor. Cambridge Audio möchte im neuen Melomania P100 Portabilität, Trage- und Reisekomfort mit audiophiler Technologie und exzellentem HiFi-Sound vereinen. An Bord sind daher ein 40mm großer Treiber, ein klassischer HiFi-Verstärker mit Class-A/B-Schaltung und Bluetooth 5.3 mit AAC und aptX Adaptive. Per USB-C ist auch kabelgebundener Betrieb möglich.

Die Ohrmuscheln sind mit Memory-Schaumstoff gepolstert und mit veganem Kunstleder überzogen. Der Kopfhörer ist kompatibel mit der Melomania Connect App und unterstützt einen Sieben-Band-Equalizer sowie sechs Klang-Presets, die sich durch individuelle Kurven ergänzen lassen. Mit dem Gaming-Modus wird die Latenzzeit auf nur 80ms reduziert. Bei aktivierter Geräuschunterdrückung soll er 60 Stunden Akkulaufzeit bieten, ohne Noise-Cancelling besagte 100 Stunden. Eine Schnellladefunktion für 2 Stunden Wiedergabe bei 5 Minuten Laden ist ebenfalls integriert. Sowohl der Akku als auch die Ohrpolster des P100 können ausgetauscht werden. Ebenfalls von Nachhaltigkeit geprägt ist das Material, welches beim P100 aus 50% recyceltem Plastik besteht. Die Verpackung ist zu 100% recycelbar und plastikfrei.

In Weiß seidenmatt oder klassischem Schwarz ist der Cambridge Audio Melomania P100 ab 15. Juli 2024 zum Preis von 279 Euro erhältlich.

