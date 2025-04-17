Sony: Neuer "28 Years Later"-Trailer online
17.04.2025 (Karsten Serck)
Sony hat einen neuen Trailer für "28 Years Later" veröffentlicht:
Danny Boyles Fortsetzung der "28 Days Later" und "28 Weeks Later" Horror-Reihe basiert auf einem Drehbuch von Alex Garland (Civil War) und erscheint am 25.09.2025 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.
