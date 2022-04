News

Amazon Prime Day 2022 soll im Juli stattfinden

Amazon wird seinen Prime Day in diesem Jahr wieder im Juli veranstalten. Das kündigte Amazon im Rahmen der Veröffentlichung seiner aktuellen Quartalszahlen in den USA an:

This year, Prime Day will take place in July in more than 20 countries. During Amazon’s annual shopping event, Prime members will be able to save on products from national brands and small businesses across every category.

Der genaue Termin für den Prime Day ist noch offen. 2021 fand das Shopping-Event für Prime-Kunden vom 21. bis 22. Juni statt.

Auf der Amazon-Website zum Prime Day findet man bislang nur einen allgemeinen Hinweis auf das nächste Shopping-Event aber noch keine weiteren Informationen.

