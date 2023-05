News

Amazon: Neuheiten beim MGM+ Prime Video Channel im Juni & Juli

Amazon zeigt neue Serien beim Prime Video Channel MGM+ International. Die zweiten Staffeln von "Black Mafia Family" und "Run the World" sollen am 1. Juni exklusiv bei MGM+ International in Deutschland, Österreich, Italien, Spanien, den Niederlanden und Belgien starten, sowie die dritte Staffel von "Ramy" und die zweite Staffel von "Blindspotting" am 16. Juni bzw. 1. Juli.

MGM+ International entstand im Rahmen der Re-Organisation nach der MGM-Übernahme durch Amazon und enthält auch Inhalte des inzwischen eingestellten Streaming-Diensts Lionsgate+ (ehemals STARZ PLAY). Das Angebot umfasst eine große Auswahl an Hollywood-Filmen wie Stargate, RoboCop und Die glorreichen Sieben, sowie Action-Blockbuster wie Death Wish, Hansel & Gretel: Witch Hunters und 21 Jump Street. Darüber hinaus sind auch TV-Serien wie The Handmaid's Tale, Get Shorty und Stargate SG-1 bei MGM+ International zu sehen.

Das MGM Streaming-Angebot kostet 3,99 EUR im Monat und kann sieben Tage gratis genutzt werden.

