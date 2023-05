News

Neuer "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem"-Trailer online

Paramount hat den zweiten "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem" Kino-Trailer veröffentlicht. Das von Seth Rogen mitproduzierte Action-Abenteuer startet am 03.08.2023 in den deutschen Kinos:

"Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem" ist nach den beiden Realverfilmungen "Teenage Mutant Ninja Turtles" und "Teenage Mutant Ninja Turtles - Out of the Shadows" aus den Jahren 2014 und 2016 der erste animierte "Teenage Mutant Ninja Turtles"-Kinofilm von Paramount.

Offizielle Synopsis:

Nachdem sie von der menschlichen Welt abgeschirmt wurden, machen sich die Turtles mit ihrem Lehrmeister Splinter auf, um die Herzen der New Yorker zu erobern und durch ihre heldenhaften Taten endlich als normale Teenager akzeptiert zu werden. Ihre neue Freundin April O’Neil hilft ihnen dabei, ein berüchtigtes Verbrechersyndikat zu bekämpfen. Doch schon bald geraten sie in Schwierigkeiten, als eine Armee von Mutanten auf sie losgelassen wird …

