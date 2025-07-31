News

"Ace Ventura Collection" erscheint auf Blu-ray Disc (Update)

01.08.2025 (Karsten Serck)

NSM veröffentlicht die "Ace Ventura Collection" auf Blu-ray Disc. Das Set mit allen drei Teilen der Comedy-Reihe kommt am 28.03.2025 im Mediabook in den Handel. Der erste Teil ist neben der Kinofassung zusätzlich auch noch als längere Integral-Fassung und US-TV-Fassung dabei.

Update: Am 09.10.2025 erscheinen die ersten beiden Teile noch einmal einzeln auf Blu-ray Disc:

