"Ace Ventura Collection" erscheint auf Blu-ray Disc (Update)
01.08.2025 (Karsten Serck)
NSM veröffentlicht die "Ace Ventura Collection" auf Blu-ray Disc. Das Set mit allen drei Teilen der Comedy-Reihe kommt am 28.03.2025 im Mediabook in den Handel. Der erste Teil ist neben der Kinofassung zusätzlich auch noch als längere Integral-Fassung und US-TV-Fassung dabei.
Update: Am 09.10.2025 erscheinen die ersten beiden Teile noch einmal einzeln auf Blu-ray Disc:
