"3D Audio" bei Netflix nur noch mit Premium-Abo und mehr Downloads

Netflix bietet die "3D Audio"-Wiedergabe ab sofort nur noch im Premium-Abo an. Außerdem hat Netflix im Premium-Abo die Anzahl der für Downloads nutzbaren Geräte von vier auf sechs erweitert.

Netflix verwendet die Bezeichnung "3D Audio" für die ursprünglich unter dem Begriff "Spatial Audio" eingeführte räumliche Klang-Optimierung bei der Stereo-Wiedergabe und hat nichts mit "echtem" 3D Surround Sound zu tun, den z.B. Dolby Atmos bietet. Netflix nutzt für 3D Audio/Spatial Audio die Technik von Sennheiser, die in den Ambeo-Soundbars zum Einsatz kommt. Es handelt sich um nachbearbeiteten Stereo-Ton, der bei der Wiedergabe über Lautsprecher oder Kopfhörer virtuellen Raumklang bieten soll.

"3D Audio" steht laut Netflix für mehr als 700 der am häufigsten angesehenen Titel zur Verfügung, wie Stranger Things, The Watcher, Wednesday und Glass Onion: A Knives Out Mystery. Auch zukünftige Produktionen wie You – Du wirst mich lieben, Your Place or Mine, Luther: The Fallen Sun und Tour de France werden mit 3D Audio-Sound angeboten. Entsprechend ausgestattete Filme und Serien sind mit einem 3D Audio-Logo gekennzeichnet und lassen sich auch gezielt mit dem Suchbegriff "3D-Audio" entdecken.

