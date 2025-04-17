News
Marvel: Finaler "Thunderbolts"-Trailer online
17.04.2025 (Karsten Serck)
Marvel hat den finalen Trailer für "Thunderbolts" veröffentlicht:
Das neue Marvel-Abenteuer über eine Antihelden-Truppe mit Florence Pugh, Sebastian Stan, Olga Kurylenko und David Harbour soll am 01.05.2025 in den deutschen Kinos starten.
Außerdem wird am 23.05.2025 Marvels "Captain America: Brave New World" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc fürs Heimkino veröffentlicht.
- Captain America: Brave New World - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Captain America 4 Movie Collection [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Captain America: Brave New World [Blu-ray] bei Amazon.de
- Captain America 4 Movie Collection [Blu-ray] bei Amazon.de
- Captain America: Brave New World - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Captain America 4 Movie Collection [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Captain America: Brave New World [Blu-ray] bei jpc.de
- Captain America 4 Movie Collection [Blu-ray] bei jpc.de
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.