Marvel: Finaler "Thunderbolts"-Trailer online

17.04.2025 (Karsten Serck)

Marvel hat den finalen Trailer für "Thunderbolts" veröffentlicht:

Das neue Marvel-Abenteuer über eine Antihelden-Truppe mit Florence Pugh, Sebastian Stan, Olga Kurylenko und David Harbour soll am 01.05.2025 in den deutschen Kinos starten.

Außerdem wird am 23.05.2025 Marvels "Captain America: Brave New World" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc fürs Heimkino veröffentlicht.

