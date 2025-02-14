News

20 EUR-Rabatt im Plaion Shop - nur heute

Plaion Pictures präsentiert heute im eigenen Online-Shop eine 20 EUR-Rabatt-Aktion. Dazu muss bei der Bestellung der Promo-Code LIEBE20 eingegeben werden. Der 20 EUR-Rabatt ist für Bestellungen aus dem gesamten Sortiment ab einem Mindestbestellwert von 100 EUR nutzbar - also neben Filmen von Plaion auch z.B. für Sony und StudioCanal-Titel. Ausgenommen sind Vorbesteller.

