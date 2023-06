SPECIAL: Meister seines Fachs - Der neue Viking ist der beste CD-Player, den Hegel je gebaut hat

Vor wenigen Jahren musste Hegel die Produktion ihres enorm hochwertigen "Mohican" CD-Players einstellen. Nicht, weil es keine Nachfrage nach reinen Disc-Spielern mit hohem audiophilem Anspruch gab. Sondern weil wichtige Bauteile nicht mehr verfügbar waren und Hegel beim "Mohican" keinerlei Kompromisse eingehen wollte. Seit diesem Zeitpunkt arbeiteten die fähigen Entwickler aus Norwegen an einem würdigen Nachfolger, der die Performance des Mohican noch übertreffen sollte. Jetzt ist das Team um Bent Holter endlich zufrieden und stellt mit dem Viking einen neuen CD-Player vor. Den "besten, den Sie je gebaut haben".

Hegel Viking

Rückseite

Der Viking soll vor allem eines vermitteln: Freude am Musikerlebnis. Kein Stress bei der Playlistauswahl des Streaming-Anbieters, des Musikstreamingdienstes selbst und kein Überangebot an unterschiedlichen hochauflösenden Formaten. CD einlegen und genießen - mehr nicht. Der Viking ist ein reiner 44.1 kHz/16-Bit CD-Player, der von Grund auf für die maximal authentische und originalgetreue Wiedergabe von Standard-CDs konzipiert wurde. Er soll die präziseste und wirklichkeitsgetreueste Klangreproduktion bieten, die mit einer solchen Komponente möglich ist.

Der Name Viking wurde gewählt, da Hegel - identisch zu ihren norwegischen Vorvätern - die vorhandene Technologie als Basis nahm und "nur" verbesserte. Als Die Wikinger-Ära begann, gab es Schiffe und Boote bereits seit Tausenden von Jahren. Die Wikinger haben das Schiffsdesign lediglich perfektioniert, nicht völlig neu erfunden. Die Langboote konnten nicht nur die Küsten absegeln, sondern auch das offene Meer durchkreuzen. Die Verbesserungen und Optimierungen ermöglichten den Wikingern den Aufbruch zu neuen Welten und Kontinenten. Die CD-Technologie ist vielleicht alt. Für Hegel jedoch stellt sie, im perfektionierten Zustand, das beste digitale Medium dar.

Geräte-Front mit Display

Anzeige

Rückseite Detail

Der Viking erscheint auf den ersten Blick recht simpel. Doch darin liegt auch seine große Stärke. Der Player fokussiert ausschließlich die Wiedergabe konventioneller Silberlinge. Er präsentiert sich als Meister dieser einzigen Aufgabe und soll genau deshalb ein Niveau erreichen, dass anderen Wiedergabegeräten vorenthalten bleibt. Dafür kommen natürlich nur hochwertige Bauteile und Komponenten zum Einsatz, die genau für diesen Zweck produziert wurden.

Dazu gehört auch ein dedizierter Laser und Laufwerk, um ein perfektes Auslesen der digitalen Daten zu ermöglichen. Ein kompromissloser DAC realisiert die qualitativ hochwertige D/A-Wandlung mit minimalen Verzerrungen, um sämtliche Nuancen und Feinheiten im Musiksignal wahrnehmen zu können. Es gibt kein Upsampling und auch sonst keinerlei Eingriff in das ursprüngliche Audiosignal, welches auf der CD vorliegt. Dies sind die besten Voraussetzungen für den von Hegel verwendeten DAC.

CD-Wiedergabe in seiner reinsten Form - Hegel Viking

Rückseite Schrägansicht

Kontrolliert wird alles vom einzigartigen Master Clock System von Hegel, um das Timing der Einzelkomponenten perfekt zu synchronisieren. Ein Quartz-Kristall mit geringstem Phasenrauschen und die patentierte SoundEngine-Technologie mit diskreter Clock im Viking reduziert Jitter auf ein absolutes Minimum.

Als Anzeige dient ein Display, welches ebenfalls aufgrund seines geringen Eigenrauschens ausgewählt wurde. Die Analogsektion wurde speziell für den Viking entwickelt und ist mit dem analogen Lowpass-Filter und der Line-Driver-Technologie von Hegel ausgestattet. Hohe Ausgewogenheit und minimales Rauschen bis hin zum Verstärker sind laut Hersteller die Folge.

Hegel Viking im Set mit P30A und H30A

Rückseite der hochperformanten Kette

Eines der herausstechendsten Features des neuen CD-Players ist sein Gehäusedesign, das natürlich perfekt zum Hegel P30A und H30A passt. Die Ästhetik hat aber nicht nur optische Gründe. Die hohe Robustheit des Chassis in Kombination mit dem sehr zuverlässigen Slot-In-Laufwerk sollen dem CD-Player eine lange Lebensdauer bescheren.

An Anschlüssen stehen ein Paar XLR-Schnittstellen, ein Paar Cinch-Anschlüsse und ein BNC 75 Ohm-Ausgang zur Verfügung. Der Viking verfügt über Auto-Standby und wird mit der Hegel RC8 Fernbedienung im Alu-Gehäuse ausgeliefert, die auch zur Steuerung anderer Hegel-Komponenten verwendet werden kann.

Viking is a must-have for any audiophile who wants to experience music in its purest form. Viking is a peak-performance machine. It is designed to do one thing and one thing only: To capture every single aspect of the music you are listening to. Hegel Viking is the best CD player we have ever made. - HEGEL

Der Viking CD-Player soll ab September verfügbar sein. Der Preis ist noch nicht bekannt.

Special: Philipp Kind

Fotos: Hegel

Datum: 24.06.2023

Tags: CD-Player