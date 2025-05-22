VIDEO-SPECIAL: audioNEXT Highlights auf der High End 2025 - Dan Clark, Eversolo, Luxsin, Palma und Zähl

22.05.2025 (Philipp Kind)

 

Die audioNEXT GmbH hatte auf der High End 2025 zahlreiche Neuheiten im Gepäck. Wir fokussieren den neuen kompakten Streaming-Verstärker eversolo play und play cd, den Kopfhörer-Verstärker Luxsin X9 sowie den Zähl H1 und die beiden Kopfhörermodelle Dan Clark Noire Xo und Palma DHS-1 und stellen die Highlights in der kompakten Übersicht vor!

Ausführliche Informationen zu allen Komponenten im Video auch direkt hier:

