XXL-SPECIAL: Der "KEF Ultimate Experience Room" in der KEF-Gallery London mit MUON und Ci-Reference In-Wall-LS

Wir hatten die Ehre, die KEF Gallery in London zu besuchen - und besonders beeindruckt waren wir vom "Ultimate Experience Room", in dem ein gigantisches KEF MUON 2.0 Setup ebenso am Start ist wie ein 9.14.4 Setup für ereignisreichen Mehrkanal-Genuss.

Hier geht es die Treppe hinunter in den "Ultimate Experience Room"

Unglaublicher Aufwand hinschlich der Elektronik

Im Detail: Sehr ordentliche Verkabelung

Wir stellen beide Setups vor und können zusätzlich mit einigen Höreindrücken dienen.

Wir beginnen mit dem Stereo-Setup.

KEF MUON

Der Preis der skulpturalen Lautsprechern beträgt 200.000 EUR/Paar - eine stark begrenzte Stückzahl an MUON Paaren ist noch verfügbar. Was lässt sich zum Ausnahme-Lautsprecher schreiben? Der Vierwege-Lautsprecher MUON ist eine Kooperation zwischen KEFs besten Ingenieuren und dem renommierten Designer Ross Lovegrove. Die MUON wurde auf 100 Paare limitiert. Die MUON verbindet moderne, leistungsfähige Lautsprechertechnik mit einem außergewöhnlichen, einzigartigen optischen Auftritt.

MUON im KEF-Werk Maidstone

Das Gehäuse der MUON wird aus Aluminiumelementen gefertigt, die in einem Hochdruckumformungs-Verfahren hergestellt werden. Seitdem die MUON 2008 das erste Mal präsentiert wurde, hat man das Premium-Produkt natürlich weiterentwickelt. Die MUON bekam ein modernes UNI-Q-Chassis, außerdem wurde die Frequenzweiche auf aktuellen Stand gebracht. Das Gehäuse der MUON wird aus 6 mm starken, per Hochdruckumformung hergestellten Aluminium-Elementen gefertigt, innen mehrfach verstärkt und sorgfältig mit Dämpfungselementen versehen. Üppig mit Basstreibern versehen, entfaltet sich die MUON in großen Räumen besonders vortrefflich.

Basstreiber

Zusätzlich verwendet KEF in der MUON die „Acoustic Compliance Enhancement“-Technologie (ACE), bei der ein Granulat aus aktiviertem Kohlenstoff Luftmoleküle absorbiert und so eine Bassleistung wie bei einem fast doppelt so großen Lautsprecher möglich wird, und der MUON Premium-Lautsprecher ist schon enorm groß. Die zwei zusätzlichen, an der Rückseite der MUON untergebrachten Basstreiber setzen den Einfluss des Hörraums auf die Schallabstrahlung herab und ermöglichen so einen überaus klaren Sound. Das bereits erwähnte, 6 mm dicke, stark gedämmte Aluminiumgehäuse bietet eine extrem steife Struktur, mit der akustisch störende Vibrationen deutlich verringert werden können.

UNI-Q-Chassis

Kaum noch einer Erwähnung bedarf, dass der MUON Lautsprecher äußerst gut für die Darstellung von Hi-Res-Audio-Material geeignet ist. Laut KEF gehen die Wiedergabefähigkeiten der Muon sowohl im Bass als auch im Hochton weit über den für Menschen hörbaren Frequenzbereich hinaus.

Übrigens: Alle gebauten Muon-Lautsprecher werden von erfahrenen Technikern individuell produziert und am Ende des Produktionsprozesses in der Akustik-Messkammer von KEF ausführlich unter die Lupe genommen. Daher bekommt jede MUON ein Zertifikat, das die Resultate besagter Messungen und die Unterschrift des jeweiligen Technikers beinhaltet.

Soulution 511

In Mono-Konfiguration treiben zwei Soulution 511 die MUON an - hier wird auch ein enormes "Watt-Potential" benötigt, um die riesigen Vierwege-Lautsprecher mit ihren Möglichkeiten ausnutzen zu können. Die Endstufen kosten pro Stück rund 41.500 EUR, Merkmale umfassen zum Beispiel ein "Switched Mode" Netzteil (4 x 600 VA), das optimiert wurde für den Einsatz in Audioverstärkern. Mehr als 500’000 µFarad Speicherkapazität findet sich im Netzteil, und eine Stromlieferfähigkeit von mehr als 60 A ist grandios. Die Endstufe ist vielfältig einsetzbar im Stereo-, Mono- und Dual-Modus. Sie bietet eine überaus beeindruckende Impulsleistung von über 3.000 Watt (Stereo) und über 6.000 Watt (Mono). Der 511 Stereoverstärker arbeitet in drei unterschiedliche Betriebsarten:

Stereo-Modus: 140 W @ 8 Ω, 280W @ 4 Ω, 560W @ 2 Ω per Kanal, Dual-Modus: 140 W @ 8 Ω, 280W @ 4 Ω, 560W @ 2 Ω per Kanal, Mono-Modus: 560 W @ 8 Ω, 1’120 W @ 4 Ω, 2’000 W @ 2 Ω.

Weitere Komponenten

Burmester 088

Lumin-Equipment für hochwertiges Streaming

Als Stereovorstufe dient die Burmester 088. Zum Preis ab 18.500 EUR gibt es hier feinste Verarbeitung und einen hochwertigen Aufbau aus sorgfältigst selektierten Bauteilen. Für alle Streaming-Jobs sind Hochleistungskomponenten von Lumin am Start.

Höreindrücke

Das Equipment

Wir haben drei Titel gehört:

Birds - Dominique Fils-Aimé

Seeker (featuring Anthony Jackson & Simon Philips) - Hiromi

Kashmir - Marcin

In allen drei Stücken war die exorbitant gute Mischung aus dichter Räumlichkeit und herausragender Präzision hervorstechend. Die vokale Präsenz direkt im ersten Titel ist so direkt, dass man mit geschlossenen Augen sofort an einen Live-Auftritt denkt. Wie fein die beiden riesigen MUON auch kleinste vokale Dynamik-Differenzen herausarbeiten, ist absolut faszinierend. Das Auflösungsvermögen ist über den gesamten Frequenzbereich so gut, dass man Details bemerkt, die man zuvor noch nicht heraushören konnte. Die Trennung zwischen instrumentalen und vokalen Anteilen gelingt auf höchstem Niveau, trotzdem wird stets ein harmonisches Ganzes geboten. Die Lebendigkeit, die Detailgenauigkeit und wiederum die weitläufige Räumlichkeit sind bei "Seeger" in jeder Sekunde des Songs hervorstechend. So klar, so fein, und zugleich mit einer überragenden Homogenität - das ist pure Hörfreude, mit kompromissloser Impulstreue wird der Rhythmus auf den Punkt getroffen. Das Led Zeppelin-Reamke von Marcin hat uns ebenfalls beeindruckt: "Kashmir" hat eine enorm kraftvolle Substanz und breitet sich räumlich mit einer enormen Souveränität aus. Die Electronic-artigen Breaks und die elektronischen Elemente im Song weisen eine unglaublich hohe Ausdruckskraft aus, und die vielen kleinen Effekte sind allesamt wie auf dem Silbertablett präsent.

Auf Seite zwei gibt es alle Informationen und kurze Höreindrücke zum Mehrkanal-Setup.

