TEST: Eversolo SE100 - optisch individuell gestaltete passive Kompaktlautsprecher für 499 EUR Paarpreis

Eversolo war bislang bekannt für hochwertige Streamer-/DACs/Vorstufen wie den DMP-A6 "Master Edition". Seit einiger Zeit gibt es auch Endstufen wie den AMP-F10 sowie kompakte Streaming-Vollverstärker in Form des Modells Play - und vor wenigen Wochen kamen die ersten passiven Kompaktlautsprecher des chinesischen Unternehmens, die Eversolo SE100, ausschließlich in Schwarz für 499 EUR erhältlich, auf den Markt. In Deutschland vertreibt audioNEXT die Eversolo-Produkte, die sich allesamt bei audiodomain finden.

Recht geringe Bautiefe, sauberes Finish

Gerundete Ecken

"Quadratisch, praktisch, gut"

Die SE100 unterscheiden sich durch die sehr speziellen Abmesungen (290 mm breit, 290 mm hoch, 180 mm tief) gleich auf den ersten Blick von Konkurrenzprodukten und erregen dadurch spontan Aufsehen - allerdings durchaus positives, denn das Design wirkt frisch und gefällig. Das quadratische Gehäuse weist als Oberfläche eine schwarz-matte PU "Stary" Beschichtung auf. Das Gehäuse selbst wird aus solidem MDF gefertigt. Das Finish ist für diese Preisklasse nicht nur gut, sondern hervorragend. Die beiden Treiber wurden ohne Schrauben in die etwas nach hinten versetzte Schallwand eingelassen, elegante anthrazitfarbene Ringe befinden sich um die eigentlichen Chassis.

Rückseite der Lautsprecher-Abdeckung

Finish im Detail

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SE100 mit der sehr passgenauen Abdeckung

Die akustisch transparente, ebenfalls sehr gut verarbeitete Frontabdeckung hält magnetisch. Um sie problemlos entfernen zu können, steht ein kleiner Stoffhaken bereit, mit dem man das Gitter schnell herunterzieht.

Rückseite mit Anschlussterminals

Acrylummantelte Schraubanschlüsse

Auch die mit durchsichtigem Acryl ummantelten Lautsprecherkabel-Schraubanschlüsse geben keinen Anlass zur Kritik.

Explosionsmodell

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Hochtöner ausgebaut

Hochtöner in der Schallwand

Tief-/Mitteltöner mit starkem Magneten

Tiefmitteltöner in der Schallwand

Bassreflexöffnung

Die Bestückung beinhaltet auf der Front einen 25 mm Hochtöner mit Seidenkalotte und starkem Neodym-Magnetantrieb sowie einen 13,97 cm messenden Tiefmitteltöner mit Papiermembran auf. Ergänzt werden beide Treibereinheiten von einem vorn platzierten Bassreflexrohr. Dadurch, dass das Bassreflexrohr vorn und nicht hinten befestigt ist, kann man die SE100 auch problemlos zum Beispiel in einem Regal oder nahe einer Wand aufstellen. Sehr praktisch ist die Kompatibilität der SE100 mit den IKEA Kallax-Regalen sind, die sich großer Beliebtheit erfreuen.

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BLACKEDGE CORE-Frequenzweiche

An der Rückwand des Geäuses befestigt

Eversolo hat zum kleinen Kaufpreis eine Menge durchdachter Technik aufgefahren. Das belegt auch die vom chinesischen Unternehmen selbst entwickelte "BLACKEDGE CORE"-Frequenzweiche. Hier ist Eversolo stolz darauf, dass hochwertige Bauteile zum Einsatz kommen, die einer unverfälschten Klangqualität zuträglich sind. Laut Hersteller erzielt der SE100 Lautsprecher einen in sich schlüssigen, kohärenten Klang mit präzisem Timing. Der Schallwandler erreicht einen weitgehend linearen Frequenzgang mit einem akkurat aufbereiteten Bassbereich bis hinunter auf circa 50 Hz. Eine hochreine und sauerstofffreie Schwingspule aus Kupfer steht für eine einwandfreie Impulstreue und eine authentische Dynamik. Ob unser Paar der SE100-Lautsprecher dies auch in der Praxis umsetzen kann, überprüfen wir später in unserer Klangwertung.

Die SE100 weisen eine Empfindlichkeit (2,83V/m) von 88 dB auf und sollten mit einer vom Hersteller empfohlenen Verstärkerleistung von 20 bis 100 Watt pro Kanal betrieben werden. Die maximale Belastbarkeit beträgt 180 Watt, und der maximale erreichbare Schalldruckpegel wird mit 96 dB angegeben. Die Nominalompedanz entspricht einem Wert von 4 Ohm, die Minimalimpedanz einem Wert von 3,2 Ohm. Der Frequenzgang bei +/- 3 dB reicht von 55 Hz bis 20 Hz, die untere Grenzfrequenz bei - 6 dB gibt Eversolo mit 50 Hz an.

Wenden wir uns auf der zweiten Seite der akustischen Performance unserer Testkandidaten zu.

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