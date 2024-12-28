SPECIAL: Alle Infos zur Flaggschiff-Stereo-Endstufe AMP-F10 von eversolo

Nur wenige Tage sind vergangen und schon stellt eversolo dem neuen Referenz-Streaming-DAC-Vorverstärker DMP-A10 eine äußerst leistungsfähige Stereo-Endstufe mit identischem Referenz-Anspruch zur Seite. Der AMP-F10 harmoniert sowohl akustisch als auch optisch perfekt mit dem digitalen Tausendsassa und wird voraussichtlich noch Anfang Dezember diesen Jahres verfügbar sein.

Alle Infos zum neuen Top-Vorverstärker/DAC/Streamer findet man hier:

Leistung satt

Frontansicht

Blick von der Seite

Mit verfügbarer Leistung geizt der AMP-F10 nicht: 320 Watt pro Kanal an 4 Ohm und 200 Watt pro Kanal an 8 Ohm stehen zur Verfügung. Im Brückenmodus liefert die Endstufe gar bis zu 950 Watt an 4 Ohm und 650 Watt an 8 Ohm. Kraftvolle Leistung und ausgeprägte Dynamik ist damit bei allen Lautstärken gegeben und der AMP-F10 eignet sich problemlos auch für größere Hörräume.

Authentische Abbildung

Detailansicht vorne

Der AMP-F10 weist extrem niedrige harmonische Verzerrungen von nur 0,008% auf und soll eine besonders originalgetreue Musikwiedergabe mit hoher Authentizität bieten. Feine Texturen der Instrumente und der natürliche Ausdruck des Gesangs wird perfekt erfasst, so der Hersteller.

Auch die Werte beim Signal-Rausch-Abstand sind mit 113dB hervorragend. Nuancen und Details werden so auch bei geringer Lautstärke sauber herausgearbeitet. Am anderen Ende bleiben Dynamikspitzen komplett erhalten und auch bei hohem Pegel ist enorme Kontrolle und Souveränität sichergestellt. Die Endstufe soll ihre Qualitäten Genre-unabhängig zur Schau stellen und jede Feinheit mit Klarheit und Transparenz wiedergeben.

Anschluss-Sektion

Rückseite

Die AMP-F10 ist sowohl mit XLR- als auch mit Cinch-Schnittstellen in hochwertiger Ausführung bestückt. Auch die Lautsprecher-Terminals sind vergoldet und exzellent verarbeitet. Dazu gibt es Trigger In/Out sowie Kippschalter zum Umschalten der Empfindlichkeit (29dB/23dB) und des Modus (Bridge/Stereo). Auch kann man wählen, wie der AMP-F10 aus dem Standby erwachen soll (Trigger/Manual/Signal).

DC-Filterschaltung

AMP-F10 in Kombination mit dem DMP-A10

An Bord ist eine innovative DC-Filterschaltung, die zwischen der Haupt- und Wechselstromversorgung und dem Audio-Schaltkreis die niederfrequenten Gleichstromstörungen effektiv beseitigen soll. Mit dieser Konstruktion will der Hersteller sicherstellen, dass nur saubere Wechselstromleistung an die Audio-Schaltkreise geliefert wird, was wiederum deren Leistung verbessert und gleichzeitig das Brummen des Ringkerntrafos reduziert. Für reinen Klang ohne Stör- und Nebengeräusche.

Audiophiler Verstärkeraufbau

Innenleben

Der AMP-F10 kommt mit dualen Differenzverstärkern daher, die auf Audiosignale mit niedrigem Pegel zugeschnitten sind. Das symmetrische Schaltungsdesign und die negative Rückkopplungstechnologie minimieren Verzerrungen. Damit erfolgt nicht nur eine originalgetreue und lineare Wiedergabe mit erweitertem Dynamikbereich, sondern es werden auch Gleichtaktstörungen unterdrückt.

Für kraftvolle, nachdrückliche und strukturierte Tieftonwiedergabe sorgt die Stereo-Endstufe mit einem Dämpfungsfaktor von über 600.

Ebenso wie für eine hohe akustische Performance wurde der AMP-F10 auch mit hoher Zuverlässigkeit, Stabilität und Langlebigkeit im Blick entwickelt. Hochwertige Komponenten und eine ausgezeichnete Verarbeitung sind hiervon Zeugnis.

1000 Watt Zweikanal-Linearnetzteil

An Bord ist ein 1000 Watt Zweikanal-Linearnetzteil, welches Design-bedingt Interferenzen zwischen den beiden Kanälen verhindern und natürlich jeden Kanal mit stabiler Leistung versorgen soll. So stellt es sicher, dass der linke und der rechte Kanal eine unabhängige und ausgewogene Leistung liefern. Mit der 1000W-Reserve bleiben bei hochdynamischen Passagen mit sehr präsenten Tiefen auch die mittleren und hohen Frequenzen weich und unanstrengend, so eversolo.

5 Paar MOSFETS pro Kanal

Hochstrom-MOSFETS

Der eversolo AMP-F10 verwendet fünf Paar präzise aufeinander abgestimmte MOSFET-Hochstrom-Transistoren für jeden Kanal und bietet so eine gleichmäßige Stromverteilung und minimiert das Problem potenzieller Verzerrungen.

