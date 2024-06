SPECIAL: KEF eröffnet die Music Gallery London mit unterschiedlichen Audio-Erlebnisbereichen

Schöne, klangstarke Lautsprecher in einer perfekten Umgebung: Die KEF Music Gallery London ist die neueste Ergänzung zu verschiedenen von KEF Experience Locations weltweit, darunter die KEF Music Gallery, das KEF Music Studio und die KEF Music Lounge, in denen das KEF-Motto „Listen and believe“ überzeugend verdeutlicht wird.

Die am 8. Juni eröffnete KEF Music Gallery London stellt einen bedeutenden Meilenstein für KEF und seine sechs Jahrzehnte währende Innovationskraft für hochklassiges Audio dar - KEF-Schöpfungen wie das Uni Q-Koaxialchassis, das in jüngster Vergangenheit mit der revlutionären MAT-Absorptionstechnologie optimiert sowie gekrönt wurde, oder die Single Apparent Source Technologie haben immer wieder die Begeisterung von Technokraten und Musik-Fans wecken können. Modelle wie die Blade Meta und die Blade Two Meta beweisen den Ideenreichtum von KEF stets aufs Neue, und auch die 2022 vorgestellte KEF LS 60 markiert die Speerspitze des technisch Machbaren, hier bezogen auf einen ultraschlankes voll aktives Streaming-Lautsprechersystem mit satten 700 Watt Leistung pro Box und der KEF Muscal Integrity Engine (MIE) sowie umfangreichen Anschlussmöglichkeiten.

Schönheit trifft auf überragenden Klang: KEF R-Serie mit Meta-Technologie

Auch passive Premiumlautsprecher wie die aktuelle R-Meta-Serie tragen mit zu KEFs Image als "treibende Kraft" der Lautsprecherbranche bei, und natürlich auch de ultrakompakten Modelle KEF LS50 Meta und LS50 Wireless II. Beides zeigen sich als Monitor-artige Design-Meisterwerke, einmal klassisch passiv, einmal modern-aktiv, die nicht nur akustische top, sondern auch Design-Ikonen sind.

KEFs ikonische Lautsprecher der LS50-Serie dürfen in London nicht fehlen

Kommen wir zurück zur KEF Music Gallery. Mitten im Herzen Londons gelegen, wird diese Location ein Zentrum für Entdeckungen, Experimente und zum Eintauchen in die Welt der Musik und Filme, neuer Künstler und Musiker, inspirierender Veranstaltungen und innovativer KEF-Produkte sein. Aufgrund der Zusammenarbeit mit Partnern und einer vitalen Gemeinschaft von Künstlern hat die KEF Music Gallery London die Mission, das Klangerlebnis "vom Gewöhnlichen zum Wesentlichen verändern". Stets war kEF kein x-beliebiger Lautsprecherhersteller, der mit Mühe seine DNA suchen musste, sondern immer ein höchst kreativer Anbieter, der neue Werkstoffe, handwerkliche Fertigungsmethoden und Design-Varianten entwickelte, um wirklich Neuerungen und nicht nur kleine Schritte anbieten zu können.

Lautsprecher-Legende: KEF Muon

Und genau hier setzt das neue Konzept an, daher bietet die KEF Music Gallery London viel Spielraum zum Entdecken der Synthese aus feinstem Klang sowie feinstem Design und erstreckt sich über zwei Etagen sowie 5.000 Quadratmeter. Geboten wird zudem eine High-Fidelity-Klangbühne, die in der Hauptstadt, so verspricht es KEF, ihresgleichen sucht. Die sorgfältig komponierten Räumlichkeiten vereinen KEFs langjähriges Engagement für Technologie, Leistung und Design und bieten den Gästen einen intensiven, persönlichen Zugang zur Marke KEF. Besucher haben Zugang zu einer Auswahl an vielseitigen Erlebnisbereichen und -einrichtungen, in denen sie dazu ermutigt werden, bewusst zuzuhören und ihre eigene Hör- und Erlebnisreise zu beginnen.

Die KEF Music Gallery London ist der neue globale Vorreiter und folgt auf ähnliche hochkarätige Erlebniswelten: Die KEF Music Gallery Hongkong und die KEF Music Gallery Tokio wurden im Dezember 2023 eröffnet.

Die KEF Music Gallery London hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein zweites Zuhause für Audiophile, Musik- und Filmliebhaber, Kreative und Macher zu sein. Laut KEF ist es ein Ort, an dem sie sich entspannen, entdecken und sich mit KEFs Klangwelten und mit dem Thema Design beschäftigen können. Der Ausstellungsraum wurde von dem renommierten britischen Architektur- und Innenarchitekturbüro Conran and Partners entworfen. Er bringt durch das spezielle Design die Einzigartigkeit und Persönlichkeit von KEF optimal zur Geltung: Mit hochwertigen Materialien und Oberflächen wird ein hochkaraätiges Umfeld geboten, um KEFs Produkte besonders fesselnd wirken zu lassen. Mit einer Farbpalette aus Edelstahl, Beton und hellem und dunklem Eichenholz strahlen die Innenräume eine schlichte, aber zugleich einladende Atmosphäre aus - und die KEF Music Gallery London ist daher viel mehr als nur ein Audio-Showroom.

Unterteilt ist alles in verschiedene Erlebnisbereiche, die wir kurz vorstellen möchten:

The Gallery: Die im Erdgeschoss gelegene Galerie ist eine urbane Oase und beherbergt Londons auch "High-Fidelity-Café", genannt KEFé. Ein Ort für Musik- und Kaffeeliebhaber, die eine stimmige Mischung aus klassischen und zeitgenössischen Musikgenres hören und genießen möchten.

The Gallery

Am Abend verwandelt sich The Gallery in einen Raum für hochklassige Musikveranstaltungen. The Gallery kann für verschiedene Anwendungen vorbereitet werden und ermöglicht es den Besuchern, die neuesten KEF-Produkte auszuprobieren sowie als erste von den kommenden Veranstaltungen und Erlebnissen der Marke zu erfahren. Die Galerie bietet ein einfallsreiches, ganzjähriges Programm mit gemeinsamen Aktivitäten, Filmvorführungen, exklusiven Live- und Musikaufnahmen, Vorträgen und interaktiven Erlebnissen.

The Studio

The Studio: Das Studio ist ein gemütlicher Raum, der an die Galerie angrenzt und Musikern, Künstlern und Mitarbeitern zur Verfügung steht, um Musik zu produzieren, aber auch, um Musik zu genießen. Ausgestattet mit einer erstklassigen Akustik, die speziell entwickelt wurde, um Hintergrundgeräusche zu minimieren, ist der Raum hervorragend präpariert und kann als Podcasting-Studio, Aufnahmeraum oder kleiner Hörraum Verwendung finden. Der Mehrzweckbereich „The Studio“ ist eine Anspielung auf die schalltote Kammer im Forschungs- und Entwicklungszentrum von KEF in Maidstone.

Die "Eintauchbereiche"

The Hub: Der Mittelpunkt von The Hub ist ein 4 Meter langer Tisch, der von dem britischen Möbelhersteller Sebastian Cox aus einem einzigen Stück Kentish Oak (Eiche) entworfen sowie gebaut wurde und als gemeinschaftlicher Raum für den Empfang von Gästen und die Veranstaltung von Workshops ausgelegt ist. The Hub ist mit den KEF- Deckeneinbaulautsprechern versehen, die es den Gästen ermöglichen, die wichtigsten Einbau-Lautsprecherserien zu hören, sowie mit speziellen Konferenzmikrofonen.

The Living Room

The Living Room: The Living Room ist als zeitgenössischer „Wohn“-Raum gedacht und stellt eine einladende Umgebung dar, in der man KEF-exklusive Klangwelten erleben kann. Er veranschaulicht, welche intensive Wirkung die integrierten und eigenständigen Soundsysteme von KEF haben und wie Premium-Klang in einer Wohnumgebung überraschen und begeistern kann.

The Ultimate Experience Room

The Ultimate Experience Room: Der "ultimative Erlebnisraum" ist eine außergewöhnliche Location, in der man die akustische Ausdruckskraft von vollständig immersivem Audio erleben kann. Von den legendären KEF Muon-Lautsprechern bis hin zu einem Dolby Atmos-fähigen Hörerlebnis mit KEF Extreme Home Theatre Ci-Reference Einbaulautsprechern und KEF-Subwoofern - dieser Raum hält auch für äußerst anspruchsvolle Audio-Kenner noch klangliche Überraschungen bereit.

Wo in der britischen Hauptstadt und Weltmetropole ist die KEF Music Gallery London zu finden? All diese Räumlochkeiten sind in der 42-48 Great Portland Street, London, UK, untergebracht. Weitere Informationen über KEF oder die KEF Music Gallery London finden Sie unter www.kef.com.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: KEF Presse

Datum: 09. Juni 2024

Tags: KEF