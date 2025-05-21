High End 2025: Voller Erfolg für Audio Reference, rund 4.000 Besucher im Konzertsaal für die teuerste Anlage der Messe
Audio Reference beeindruckte auf der High End 2025 erneut mit einem umfassenden Auftritt. Neben den zahlreichen Highlights in den beiden Räumen C112 und D111 des Atrium 3.1 bildete der „Konzertsaal“ mit einer über 3 Millionen Euro kostenden Ultra-Luxus-Anlage den absoluten Höhepunkt des Messeauftritts - rund 4.000 interessierte Besucher wollten sich diese Meisterwerke mit überwältigender Akustk nicht entgehen lassen.
Der Konzertsaal war stets äußerst gut besucht
Im Zentrum des Geschehens standen die Lautsprecher-Meisterwerke WAMM Master Chronosonic von Wilson Audio. Ihre unnachahmliche Performance wurde im Tiefton durch zwei massive Wilson Audio Subsonic-Subwoofer eindrucksvoll ergänzt.
Dan D'Agostino Relentless
Angetrieben wurden die Lautsprecher vom neuen Relentless Vorverstärker aus dem Hause Dan D’Agostino und vier Relentless Epic 1600 Mono-Endstufen. Eine Auswahl luxuriöser High-End-Komponenten des exklusiven Portfolios von Audio Reference vervollständigte das imposante Setup im Konzertsaal.
Mansour Mamaghani (rechts) mit der Legende Dan D'Agostino, Pionier des Ultra High-Ends
Mansour Mamaghani (in der Mitte) mit dem Team von Wilson Audio
Mansour Mamaghani inmitten derjenigen Menschen, die luxuriöses HiFi und erstklassiges Zubehör konstruieren
„Unser Ziel war es, den Messebesuchern nicht nur die neusten Produkte zu präsentieren, sondern echte Emotionen während der Musikwiedergabe zu wecken“, erklärt Mansour Mamaghani, Geschäftsführer von Audio Reference. „Die großartige Resonanz zeigt uns, dass wir mit dieser Präsentation, die akustisch wie visuell Maßstäbe gesetzt hat, den Nerv des Publikums getroffen haben. Unsere Erwartungen wurden bei Weitem übertroffen.“
Weitere Weltpremieren bei Audio Reference:
Lohengrin
Ein Muss für jeden Besucher der HIGH END 2025 war Raum D111: Hier präsentierte Audio Reference exklusive Neuheiten zum ersten Mal der Öffentlichkeit. Bei eindrucksvollen Vorführungen in Wohnraumatmosphäre konnten sich die Besucher selbst von der vorzüglichen Performance der ausgestellten High-End-Komponenten überzeugen. Enorme Aufmerksamkeit wurde den Mono-Endstufen Lohengrin Reference von VTL zuteil, die bei ihrer Weltpremiere in München mit VTL-typischem Industriedesign und extrem leistungsfähiger Röhren-Technik für Furore sorgten. Von Wilson Audio wurde die Neuauflage des kompakten Standlautsprechers Sabrina erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.
VPI Model One
Kooperation Bassocontinuo - Dan D'Agostino
Weitere Highlights wie der modulare und erweiterbare Plattenspieler Model One von VPI Industries oder die funktionalen und edlen Racks von Bassocontinuo, die zum Teil als Kooperation mit Dan D’Agostino entstanden, waren vor Ort zu bestaunen.
Perlisten Audio-System
Perlisten Audio präsentierte die Lautsprecher S7t in der Black Edition, die zusammen mit den Subwoofern D8is Premiere feierten und als 2.2-System eindrucksvoll aufspielten.
Meridian Audio DSP9, die wir auch im ausführlichen Bericht präsentiert haben
Auch die vollaktiven DSP-Lautsprecher von Meridian zogen die Besucher wieder einmal in ihren Bann – vom kleinen Streaminglautsprecher Ellipse bis zum Flaggschiff DSP8000 XE im markant roten Design zeigten sich die Zuhörer hellauf begeistert.
Velodyne Acoustics-Sortiment, hier eine Teilaufname des großen Produktprogramms
Weitere Velodyne Acoustics-Modelle
Schließlich präsentierten die Tieftonspezialisten von Velodyne Acoustics das komplette Portfolio und auch neuen Subwoofer der SPL-X-Serie, die in den Größen 10 bis 18 Zoll nicht nur bei der Filmwiedergabe in Wohn- und Kinoräumen für Bassgewitter sorgen, sondern auch bei der Musikwiedergabe jeden Lautsprecher mit präzisem Tiefton unterstützen.
Ein Ticketportal ermöglichte zudem einen reibungslosen Ablauf: Für die Messetage vom 15. bis 18. Mai 2025 richtete die rtfm GmbH im Auftrag von Audio Reference ein Ticketportal ein, über das sich Interessierte vorab kostenlose Eintrittskarten für die exklusiven Vorführungen sichern konnten. Das Ergebnis: ein durchgehend vollbesetzter Hörraum mit etwa 4.000 begeisterten Besucherinnen und Besuchern.
Hier nochmals alle unsere Berichte zu Audio Reference im Zusammenhang mit der High End 2025:
- Impressionen vom Audio Reference-Auftritt auf der High End 2025 mit vielen Neuheiten
- High End 2025: Audio Reference präsentiert viele Neuheiten auf über 560 Quadratmetern
- High End 2025: Erste Bildeindrücke vom Audio Refefence-Auftritt noch vor Messebeginn
- High End 2025: Audio Reference präsentiert den neuen dCS Lina DAC X
- High End 2025: Audio Reference zeigt den neuen VTL Lhengrin Monoblock für 100.000 EUR
- High End 2025: Audio Reference präsentiert die teuerste Anlage der gesamten Messe: Mehr al 3 Milloonen EUR
Special: Carsten Rampacher
Fotos: rtfm, Audio Reference, Carsten Rampacher
Datum: 21. Mai 2025
Tags: Audio Reference • Dan D'Agostino • High End 2025 • Perlisten Audio • Velodyne Acoustics • VPI • VTL • Wilson Audio