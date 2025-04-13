SPECIAL: Audio Reference präsentiert auf der High End 2025 die teuerste HiFi-Anlage der gesamten Messe

Etwas ganz Besonderes, auf das sich die Besucher der High End 2025 freuen dürfen, hat Audio Reference aus Hamburg geplant – und zwar steht in München nicht nur die teuerste HiFi-Anlage, auf der im Jahr 2025 vorgeführt wird, sondern eine der teuersten Anlagen, die je auf einer High End standen. Die High End 2025 findet dieses Jahr das letzte Mal im M,O,C München statt. Am 15. und am 16. Mai sind die beiden Fachbesuchertagen, am 17. und am 18. Mai die Tage für alle interessierten Besucher.

Zu finden ist dieses Statement bester Technik im Atrium 3.1 und dort im Raum C112, inszeniert in einem eigens dafür eingerichteten „Konzertsaal“. Mit einem Gesamtwert von rund 3 Millionen Euro gruppieren sich in der ultraedlen HiFi-Anlage ausschließlich Komponenten, die mit zahlreichen Superlativen dienen können: In die absolut außergewöhnliche Kette wurde kompromisslos investiert, um bestmöglichen Klang Realität werden zu lassen. Wichtig allerdings: Wer dieses Erlebnis live genießen möchte, sollte sich beeilen, denn verständlicherweise sind für die exklusiven Vorführungen Tickets erforderlich – und die Sitzplätze im Konzertsaal sind limitiert und aller Voraussicht nach äußerst heiß begehrt.

Wer sich vorab einen Platz bei der Vorführung der teuersten HiFi-Anlage der Messe sichern möchte, sendet bitte eine E-Mail an:

info@audio-reference.de

Auch während der Messetage vergibt Audio Reference vor Ort Tickets - jedoch nur solange der Vorrat reicht. Schnell sein lohnt sich daher.

Was erwartet die Besucher genau?

Audio Reference-CEO Mansour Mamaghani in seinem Element: Hier präsentiert er mit viel Fachkenntis eine Ultra High-End-Kette auf den Norddeutschen HiFi-Tagen

Mansour Mamaghani, Geschäftsführer von Audio Reference, bringt zur High End 2025 in München das Beste mit, was seine ohnehin schon exquisiten Brands zu bieten haben: Von Wilson Audio, Dan D'Agostino und von VPI werden absolute Schmuckstücke zu sehen - und zu hören - sein.

Wilson Audio WAMM Master Chonosonic

WAMM mit sichtbaren Treibern

Das Flaggschiff von Wilson Audio: Beste Technik ist nicht nur hör- sondern auch sichtbar

Die Raumakustik wird mit hochwertigen Elementen von Vicoustic perfektioniert, um jedem Zuhörer ein optimales Klangerlebnis zu ermöglichen.

Thor's Hammer: 10 Hz untere Grenzfrequenz, 2 x 15 Zoll-Chassis

Im Zentrum des Set-Ups befinden sich zwei akustische Meisterwerke: Die uns auch bestens bekannten, sehr imposanten WAMM Master Chronosonic von Wilson Audio, unterstützt bis in den subsonischen Bereich von zwei extrem leistungsfähigen „Thor’s Hammer“-Subwoofern aus dem gleichen Haus.

dCS Vivaldi SACD/CD-Player (oben), dCS Vivaldi APEX DAC (unten)

dCS Vivaldi Master Clock (oben), dCS Vivaldi Upsampler (unten)

Als Quellgeräte werden die hochklassigen Vivaldi Komponenten von dCS verwendet. Hinzu kommt ein besonders nobler und technisch hochgerüsteter Plattenspieler von VPI, der demonstrieren soll, welches enorme klangliche Potenzial bei der Vinyl-Wiedergabe vorhanden ist. Für die Verstärkung sind vier Relentless Monoblöcke von Dan D’Agostino zuständig, angesteuert vom Relentless Preamplifier. Auch hier ist demnach das Beste gerade gut genug.

Nordost liefert mit den Luxus-Modellen aus der Odin-Serie die passende Verkabelung. Präsentiert wird die Ultra High-End-Anlage auf den First Class-Racks von Bassocontinuo aus Italien, die mit feinster Optik, überragender Verarbeitung, sowie bester Materialqualität glänzen. Darüber hinaus ermöglichen es die Racks, bedingt durch eine sehr sorgfältige Konstruktion, die Akustik zu perfektionieren, weil keinerlei Resonanzen oder Vibrationen auftreten.

Dan D'Agostino Relentless Monoblock

Dan D'Agostino Relentless Pre-Amp

Teuerste HiFi-Anlage der Welt in der Übersicht:

Bassocontinuo liefert hochklassige Rocks

Wir kennen die Wilson Audio WAMM Master Chronosonic sowie die Dan D'Agostino Relentless-Kette (mit zwei Relentless Monoblöcken) und auch die dCS Vivaldi-Komponenten bestens - von unzähligen Hörsessions bei Audio Reference in Hamburg. Wir können daher nur aus Überzeugung schreiben, dass es sich extrem lohnt, diese HiFi-Ausnahme-Könner einmal in Aktion zu erleben. Denn das, was man bislang mit Hören auf höchstem Niveau verbunden hat, muss umgeschreiben werden: Plastizität, Feinzeichnung, Kraft, Dynamik und Räumlichkeit sind mit dieser Kette purer Exzellenz auf einem Level, den man kaum erahnen kann.

Hier nochmals unsere dazugehörigen Berichte in der Übersicht:

Special: Carsten Rampacher

Datum: 13. April 2025