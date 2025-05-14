High End 2025: Erste Bildeindrücke vom Audio Reference-Auftritt, u.a. mit Wilson Audio, Dan D'Agostino, dCS, Velodyne Acoustics und Perlisten Audio

Schon vor der offiziellen Eröffnung gibt es erste Bilder vom grandiosen Audio Reference-Auftritt im Atrium 3.1: Oben ein Bild der mit insgesamt 3 Millionen EUR teuersten Anlage der gesamten High End 2025.

Die High End 2025 findet dieses Jahr das letzte Mal im M,O,C München statt. Am 15. und am 16. Mai sind die beiden Fachbesuchertagen, am 17. und am 18. Mai die Tage für alle interessierten Besucher.

Zu finden ist das eingangs erwähnte Statement bester Technik im Atrium 3.1 und dort im Raum C112, inszeniert in einem eigens dafür eingerichteten „Konzertsaal“. In dieser Ausnahme-Anlage gruppieren sich in der ultraedlen HiFi-Anlage ausschließlich Komponenten, die mit zahlreichen Superlativen dienen können: In die absolut außergewöhnliche Kette wurde kompromisslos investiert, um bestmöglichen Klang Realität werden zu lassen. Wichtig allerdings: Wer dieses Erlebnis live genießen möchte, sollte sich beeilen, denn verständlicherweise sind für die exklusiven Vorführungen Tickets erforderlich – und die Sitzplätze im Konzertsaal sind limitiert und aller Voraussicht nach äußerst heiß begehrt.

Tickets für die teuerste Anlage der High End 2025

Hier ist die Übersicht der enthaltenen Komponenten:

Auch aif dem zweiten Bild geht es exklusiv zu. Wir sehen unter anderem wiederum Lautsprecher aus dem Hause Wilson Audio, zudem Dan D'Agostino-Komponenten sowie High-Tech von dCS.

Hier nochmals ein anderer Blickwinkel auf die superbe Zweikanal-Lösung

Auch Wilson Audios Watt Puppy, erstmals auf der High End 2024 in der fabelhaften Neuauflage präsentiert und bereits von uns im XXL-Preview, kommt 2025 wieder zu Ehren, und zwar in einem Setup, das unter anderem den neuesten "kleinen" Dan D'Agostino Vollverstärker enthält, der auf den Namen Pendulum hört.

Hier die Daten zum Pendulum:

Frequenzgang 20 Hz bis 20 kHz, +-0,01 dB

Signal-Rausch-Verhältnis 75 dB A-gewichtet

Gesamte harmonische Verzerrung 0,1 % bei 120 W bei 8 Ω

Eingangsimpedanz 1,0 MΩ

Ausgangsleistung 120 W bei 8 Ω und 240 W bei 4 Ω

Ausgangsimpedanz 0,1 Ω

Analoge Eingänge: 3 symmetrische XLR-Stereoeingänge; 1 Paar unsymmetrisches RCA-Stereo

Digitale Eingänge (mit installiertem DAC-Modul) je 1 optisch; RJ45; W-lan; HDMI mit eARC

RS-232 Schnittstelle

Ausgänge 1 x symmetrisches XLR-Stereo; 5-Wege-Lautsprecher-Anschlussklemmen; ¼-Zoll-Kopfhörer

Abmessungen 43,2 x 11,8 x 35,6 cm (B x H x T)

Gewicht 15,9 kg

Unsere Eindrücke von der Watt/Puppy zusammengefasst:

"Der Wilson Audio Watt/Puppy ist ein bis ins Detail außergewöhnlicher Lautsprecher. Seine modulare Bauweise und die bewegte Produkthistorie findet man in dieser Kombination kein zweites Mal. Mittels modernster Technik und innovativer Fertigungsmethoden erweckten die US-Soundexperten die Legende wieder zum Leben - und nie klang sie so gut wie heute. Ein ultrapräzises Timing, eine weitläufige räumliche Darstellung, eine überwältigende Stimmwiedergabe und eine Pegelfestigkeit auf höchstem Niveau sprechen für den Watt/Puppy 2024."

Ein weiteres Top-Setup, erneut stehen Wilson Audio Lautsprecher im Fokus, ebenso finden sich Komponenten der US-Edelschmiede VTL sowie Bausteine der dCS Lina-Serie.

Perlisten Audio darf natürlich nicht fehlen, hier beispielsweise ergänzt von Dan D'Agostino-Komponenten (Vollverstärker).

Die exzellenten Ultra HD Blu-ray-Player von Magnetar sind ebenfalls in München dabei. Den UDP-900 hatten wir auch schon im Test - Die Bildgüte setzt Maßstäbe, ebenfalls tun dies die akustischen Qualitäten sowie das Finish. Unser Fazit zum Test war absolut eindeutig:

"Der Magnetar UDP 900 setzt sich dank seiner massiven Verarbeitung und mit einem Gewicht von satten 15 kg schon nach dem Auspacken blendend in Szene. Auch die mitgelieferte Fernbedienung tritt edel auf und passt daher zum Anspruch des Hauptgerätes. Die verbaute Technik ist teuer und aufwändig, die Anschlussbestückung inklusive 2 x HDMI und XLR unterstreicht den hohen Anspruch des UDP 900. Die Bildqualität ist über jeden Zweifel erhaben, und zwar sowohl beim Upscaling konventioneller Blu-rays, als auch bei der Wiedergabe von Ultra HD Blu-rays. Visuell präsentiert sich der UDP 900 als extrem rauscharm, detailreich, scharf und farbecht - ein echtes Mastertool für die hochwertige Betrachtung von Bau-rays und Ultra HD Bau-rays. Klanglich schafft es der französische Disc-Spezialist, seinen Husarenritt zu wiederholen. Die teuren, hochpräzisen ESS DACs garantieren eine kultivierte, feine, doch zugleich zupackende, dynamische Klangdarbietung, die enormen Ansprüchen souverän gerecht wird. Insgesamt stellt sich der Magnetar UDP 900 als eine prächtige Option für Discliebhaber dar, dank der funktionalen, flexiblen und modernen Nertzwerkfunktionen kann er aber noch mehr. Er ist zudem so gut, dass selbst verwöhnte Zeitgenossen nicht noch einen separaten SACD/CD-Player brauchen, sondern tatsächlich alle Discs - und auch HiRes Audio-Files vom NAS-System oder dem Home Server - ausschließlich über den UDP 900 wiedergeben werden."

Hochwertige aktive Lautsprecher von Meridian finden sich ebenfalls auf der Messe

Da Audio Reference CEO Mansour Mamaghani auch Inhaber der renommierten Subwoofer-Schmiede Velodyne Acoustics ist, sind natürlich auch zahlreiche Arrangements von Velodyne Acustics Aktivbässen in München zu finden, hier zwei Bilder:

Großes Angebot in jedem Format: Velodyne Aktivsubwoofer

Power satt, viele Anschlüsse, Hightech DSP-Funktionen: Das ist Velodyne Acoustics

Unser Fazit

Es lohnt sich definitiv, bei Audio Reference vorbei zu schauen - nicht nur die teuerste Anlage der ganzen Show 2025, sondern auch viele weitere besonders performante Anlagen sowie Komponenten warten auf interessierte Besucher.

Bilder: Audio Reference

Bericht: Carsten Rampacher

Datum: 14. Mai 2025