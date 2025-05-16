High End 2025: Audio Reference mit Weltpremieren und vielen weiteren neuen Produkten auf mehr als 560 Quadratmetern

Auf der High End in München präsentiert der renommierte Hamburger Vertrieb Audio Reference ein grandioses Line-up der nobelsten Marken aus der Luxus-Audiowelt. In den Räumen C112 und D111 er wartet die Messebesucher zahlreiche Weltpremieren, viele Messe-Neuheiten und spannende Designkooperationen. Ein besonderes Highlight ist der „Konzertsaal“ – eine klanglich wie visuell eindrucksvolle Erlebniszone, in der Audio Reference die edelste Anlage der Welt vorführen wird. Audio Reference präsentiert exklusives Portfolio auf insgesamt mehr als 560 m², da lohnt sich ein Besuch definitiv.

Wir haben bereits mehrfach darüber berichtet: Audio Reference lädt Messebesucher zu einem außergewöhnlichen Highlight ein: Im eigens für die HIGH END 2025 konzipierten „Konzertsaal“ in Atrium 3.1, Raum C112 erwartet die Gäste ein audiophiles Gesamtkunstwerk der absoluten Spitzenklasse. Im Mittelpunkt stehen die akustischen Meisterwerke WAMM Master Chronosonic von Wilson Audio, die von zwei gewaltigen Wilson Audio Thor’s Hammer-Subwoofern unterstützt werden. Angetrieben wird das System von dem neuen Relentless Vorverstärker aus dem Hause Dan D’Agostino und sowie vier Relentless Epic 1600 Mono-Endstufen. Eine Auswahl absoluter Luxus-Komponenten aus dem exklusiven Portfolio von Audio Reference rundet das beeindruckende Setup im Konzertsaal ab.

Bassocontinuo

Der italienische Spezialist für exklusive Audio-Racks präsentiert in diesem Jahr zahlreiche Neuheiten, darunter eine spezielle Kooperation mit Dan D’Agostino, aus der ein eigens entwickelter Geräte-Stand für die Endstufe D’Agostino Relentless 800 hervorgegangen ist.

Das aus massivem Aluminium und Kupfer hergestellte Rack steht gleichermaßen für Ästhetik sowieFunktionalität und spiegelt die charakteristische Formensprache von Dan D’Agostino wider. Dieses Schmuckstück wird ausschließlich über die direkten Vertriebskanäle von Dan D'Agostino erhältlich sein. Bassocontinuo zeigt bei Audio Reference weitere innovative und funktionale Produkte, die in Zusammenarbeit mit anderen Marken entwickelt wurden. Diese Kooperationen haben zu einer Reihe spannender Neuheiten geführt, die auf der HIGH END 2025 vorgestellt werden.

Dan D’Agostino

Weltpremiere auf der HIGH END 2025: Firmengründer Dan D’Agostino höchstpersönlich präsentiert der Öffentlichkeit erstmalig ein komplettes Relentless-System, das aus dem brandneuen Relentless Vorverstärker und gleich vier Relentless Epic 1600 Mono-Endstufen besteht. Zudem zeigt D’Agostino die künftig mehrsprachig nutzbare Vision Remote Control, die unter anderem für den Momentum MxV Integrated sowie die Progression- und Pendulum-Modelle verfügbar sein wird. Zudem gibt D’Agostino bekannt, dass die Digital Streaming Module mit Qobuz Connect aufgerüstet werden. Dieses Upgrade wird für sämtliche kompatiblen Modelle verfügbar sein.

dCS

Musik-Fans mit High-End-Ambitionen sollten sich nicht die Messe-Neuheit des britischen High-End-Herstellers dCS entgehen lassen – den Lina DAC X, wir haben hier bereits ein Special online. Dieses Modell bietet die gleiche Funktionalität wie der preisgekrönte Lina Network DAC, jedoch ergänzt um zusätzliche Vorteile wie den physischen Lautstärkeregler sowie eine Fernbedienung. Verschiedene Anschlussmöglichkeiten plus die Unterstützung für Hi-Res-Streaming machen den Lina DAC X zu einem hochwertigen Vorverstärker und flexiblen Netzwerkplayer. Im äußerst hochwertigen Aluminiumgehäuse vereint dCS ikonische Technologien wie den dCS Ring DAC, die hauseigene Digital Processing Platform und ein hybrides Netzteilkonzept für ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und akustische Reinheit.

Meridian

Meridian Audio präsentiert hochklassige aktive Lautsprecher- und DSP-Technolgie am Stand von Audio Reference in Atrium 3.1, Raum D111. Im exklusiven “Ferrari Grigio Medi” Finish ist der Hightech-Lautsprecher DSP9 zu sehen und zu hören. Als besonderes Highlight ist Meridians Flaggschiff DSP8000 XE in der „Volcano red“ Oberfläche zu bewundern und auch live zu erleben. Ebenfalls in München ist der Streaming-Lautsprecher Ellipse.

Nordost

Der Kabelspezialist Nordost ist gleich an zwei Standorten präsent. In den Räumen C112 und D111 bei Audio Reference ist ein Querschnitt aus dem Portfolio zu sehen. Im eigenen Showroom in Atrium 4 (Halle 4), Raum E112 stellt das Unternehmen zusätzlich die erweiterte Leif 3 Serie vor und gibt erste Einblicke in kommende Innovationen für die analoge und digitale Musikwiedergabe.

Perlisten Audio

Perlisten präsentiert auf der HIGH END 2025 ein Ausnahme-Modell: die S7t Black Edition in einem massiven Aluminiumgehäuse wird exklusiv präsentiert und wird erstmals im Zusammenspiel mit zwei brandneuen D8is Subwoofern in einer leistungsstarken 2.2-Konfiguration vorgestellt. Diese Weltneuheit setzt ein Ausrufezeichen im Luxus-Lautsprechersegment – mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von rund 70.000 Euro. Darüber hinaus feiert die neue A-Serie ihre offizielle Einführung in Europa. Abgerundet wird der Auftritt durch die S-Serie im besonderen BMW Gun Metal Grey Finish – eine stilvolle Hommage an den Standort München.

VPI

In München bei Audio Reference feiert das neue Model One von VPI die internationale Premiere. Der jetzt serienreife Plattenspieler steht für 45 Jahre VPI-Kompetenz und vereint Tradition, technologische Innovation und Zukunftssicherheit auf hohem Niveau. Das modulare, aufrüstbare System des VPI Model One garantiert, dass der Plattenspieler mit den Ansprüchen seiner Nutzer wachsen kann.

VTL und Wilson Audio

Eine neue Referenz in der Verstärkertechnik wird auf der HIGH END 2025 exklusiv bei Audio Reference vorgestellt – der neue VTL Lohengrin Monoblock, wir haben bereits ausführlich berichtet. Im Rahmen der Pressekonferenz am Freitag, den 16. Mai stellt Luke Manley von VTL die neuen Lohengrin Reference Monoblöcke in Kombination mit der Alexx V von Wilson Audio und Komponenten von dCS sowie Nordost erstmals der Öffentlichkeit vor. Zudem präsentiert Wilson Audio bei Audio Reference eine neue Version des kompakt bauenden, eleganten Lautsprechermodells Sabrina.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Audio Reference

Datum: 16. Mai 2025