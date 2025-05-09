High End 2025: Audio Reference präsentiert den neuen dCS Lina DAC X

Audio Reference hat auf der High End 2025 in München auch den neuen dCS Lina DAC X mit im Gepäck. Der Name ist eigentlich viel zu bescheiden gewählt, denn der DAC X ist nicht nur ein DAC, sondern auch ein vortrefflicher Vorverstärker und Netzwerkplayer/Streamer. Laut dCS wurde der Lina DAC X "für Hörer entwickelt, die den Komfort digitaler Wiedergabe mit einem natürlichen und intensiven Hörerlebnis kombinieren möchten."

dCS Lina DAC X in silberfarbener Ausführung

Er bietet den gleichen Funktionsumfang wie der Lina Netzwerk-DAC, aber noch einige zusätzliche Vorteile, darunter einen physischen Lautstärkeregler, eine IR-Fernbedienung, Unterstützung für Streaming über QQ Music und die Möglichkeit, CD-/SACD-Laufwerke für die Wiedergabe von Silberplatten zu verbinden.

Wiederabe von qobuz

Als vollwertiger Netzwerkplayer unterstützt der Lina DAC X hochauflösendes Streaming von vielen gängigen Plattformen wie zum Beispiel TIDAL, Qobuz, Spotify und QQ Music. Auch Musikverwaltungssoftware gegenüber - wie Roon, Audirvana und JPLAY - zeigt sich der Lina DAC X aufgeschlossen.

Anschlussangebot

Er besitzt außerdem zahlreiche Eingänge für die Wiedergabe von unterschiedlichen Quellen, darunter Fernseher (über TOSLINK), Computer, CD-Laufwerke und Server.

Rückseite komplett beim silbernen Modell

Der DAC X kann an jeden Verstärker angeschlossen werden, ebenso direkt an Endstufen oder Aktivlautsprecher, und stellt so ein komplettes Musiksystem dar. Die flexible Architektur offeriert zudem viel Spielraum für zukünftige Upgrades, sodass dCS die Performance kontinuierlich verbessern und neue Funktionen hinzufügen kann. Dies ist ein zentraler Bestandteil der dCS-Philosophie: Hörer erhalten kostenlose Produkt-Upgrades über schnelle, unkomplizierte Internet-Updates.

Lautstärkedrehrefler in feiner, zurückhaltender Optik

Klanglich, so verspricht es der High End-Hersteller, bietet der Lina DAC X eine außergewöhnliche Klarheit und eine fundierte Detailwiedergabe. was zu einem zutiefst natürlichen und tief musikalischen Klang führt. Ermöglicht wird diese feine, kultivierte Akustik durch mit enormer Innovationskraft entwickelte dCS-Technologien, darunter der natürlich auch der dCS Ring DAC – das hochleistungsfähig Digital-Analog-Wandlersystem – und die rechenstarke Digital Processing Platform.

Hochwertiges Aluminium-Gehäuse

Der DAC X ist in einem durchgehenden Gehäuse aus massivem Aluminium untergebracht, das für Solidität und Eleganz steht. Die schlichte Ästhetik und die zeitlose Noblesse passen zu allen möglichen Räumen und Setups, vom Wohnzimmer bis zum dedizierten Hörraum. Die für dCS-Komponenten typische, hervorragende Verarbeitungsqualität und die sorgfältige Materialaushwal spiegeln die enorme Liebe zum Detail des britischen Herstellers wider.

Nobel und elegant, hier nochmals die silberne Variante

Wie alle dCS-Produkte wird auch der Lina DAC X im Firmen-Hauptsitz in Cambridgeshire von Hand montiert und anschließend sorgfältig getestet. So kann dCS sicherstellen, dass das Produkt nach äußerst strengen Standards gefertigt wird und in der Praxis dann höchsten Anforderungen souverän genügt. Der Lina DAC X kann weltweit bei dCS-Händlern und -Distributoren bestellt werden. Die Auslieferung beginnt voraussichtlich im Juni 2025.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: dCS/Audio Reference

Datum: 09. Mai 2025