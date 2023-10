EXKLUSIVES XXL-PREVIEW: Meridian DSP9 - Britischer Champion aller aktiven Lautsprecher?

Meridian stellt den brandneuen vollaktiven Lautsprecher DSP9 vor - und wir hatten beim deutschen Meridian-Vertrieb Audio Reference in Hamburg exklusiv die Möglichkeit, in die pro Paar voraussichtlich 75.000 EUR kostenden "Luxus-Aktivisten" hineinzuhören. Es handelt sich nicht um Wireless-Aktivlautsprecher, die untereinander drahtlos kommunizieren. Diese Art der Signalübertragung mag zwar praktisch sein, ist Meridian aber im Sinne bestmöglicher Signalqualität nicht überzeugend genug. Daher nimmt man z.B. einen Meridian 210 Streamer und schließt eine Box am SpeakerLink-Master-Ausgang und eine am SpeakerLink Slave-Ausgang an. Auch andere Konstellationen sind möglich, z.B- an den optischen digitalen Eingang des einen DSP9 Lautsprechers einen TV mit optischem Kabel anschließen und dann ein SpeakerLink-Kabel von einer DSP9 zur anderen zu legen.

Weltberühmte Brand - für High End-Lautsprecher und Software-Entwicklung

Zunächst etwas "Futter" zum britischen Hersteller. Meridian ist in Bezug auf den Bau besonders hochwertiger aktiver Lautsprecher eine echte Bank. 1977 gegründet, entwickelten die Briten das "Extreme Engineering Programme", in das reichlich investiert wurde mit dem Ziel, Konstruktionsprinzipien von Lautsprechern neu zu definieren und bestehende Grenzen weiter nach oben zu verschieben: Neue Konzepte, neue Materialien, unvergleichlich leistungsstarke DSP-Funktionen. Aktivlautsprecher mit unglaublich leistungsstarker Hard- und Software waren das Ergebnis, und in der HiFi- sowie in der Mehrkanal-Welt wurde Meridian zu einer Messlatte. Die Firma ist natürlich auch für ihre Entwicklungen z.B. des Meridian Lossless Packing (MLP) bekannt, damals die Basis für die DVD Audio. Aber auch bei den Lautsprechern und z.B. deren Verbindung untereinander hat Meridian Standards gesetzt. So durch "Speaker Link", eine digitale Datenübertragung (Hi-Res-fähig) zwischen den Boxen mit kostengünstigen Kabeln im Ethernet-Kabel-Style. Das erste Ergebnis des Extreme Engineering Programme war übrigens das Meridian-Flaggschiff DSP8000XE.

Seitliche Ansicht. Komplett neues Gehäuse-Design bei der DSP9

Von hinten

Von schräg hinten

Interessante Form aus jeder Perspektive

Nun ein paar Daten zu den Neuzugängen aus Grossbritannien, die ab November verfügbar sein werden. Für Meridian ist der DSP9 deswegen so wichtig, weil er ein komplettes Neu-Design des Gehäuses mitbringt. Natürlich spielt nicht nur die ästhetische Optik eine entscheidende Rolle, auch die beinahe komplette Resonanz- und Vibrationsarmut der Konstruktion.

Gehäuseaufbau innen

Wie man aufgrund der Erscheinung bereits unschwer erkennen kann, finden sich im Inneren des elliptisch geformten Gehäuses keine parallelen Wände, so können keine die reine Akustik störenden stehenden Wellen zustande kommen. Auch die enorme Wandstärke und clevere Innenverstrebungen tragen dazu bei, dass der DSP9 keinerei Gehäusegeräusche aufkommen lässt.

Volle Kontrolle durch hoch entwickelte DSP-Elektronik

Meridian ist auch einer der Pioniere der DSP-Elektronik. Beim DSP9 setzt man einmal wieder Maßstäbe mit der "R1" Elektronik-Plattform, die analoge sowie digitiale Anschlussmöglichkeiten in einem komplett neuen Layout, inklusive kürzestmöglicher Signalwege, zusammen bringt. Bei der Behandlung der digitalen Signale wurde auf einen möglichst geringen Jitter (Zeitlauffehler im digitalen Signal) wert gelegt. Und da noch mehr Neues auch noch mehr Lust auf den DSP9 macht, wurden auch die Treiber des vollaktiven Schallwandlers speziell entwickelt. Besonders im Fokus der Meridian-Ingenieure stand eine volle, präzise Basswiedergabe.

Elektronik in der Box

Wegweisend bei der DSP9 ist der Signalweg. Über TrueLink geht das Signal ein, wird dann weiter gereicht zum Command Board. Hier wird das Signal mit höchster digitaler Präzision bearbeitet und via Sync Link findet dann das maßgeschneiderte Signal Mapping statt (hier wird das Signal in drei Kanäle - Höhen, Mitten, Bässe - aufgeteilt), bevor es dann zu den äußerst präzisen DACs und zu den Leistungsendstufen geht. Es folgt die Weiterleitung an die High Tech-Treiber, die mit "Pro Bass", "E3 Bass", der "Pro-Active Thermal" Lösung und "FFA" zahlreiche Meridian-exklusive Technologien mitbringen. Über die Chassis kommt dann der Sound in die Hörumgebung.

Die hochsolide Basis

Extrem solide Gerätestandfüße

Das Innere der DSP9 verdeutlicht den ungeheuren Aufwand. Ganz unten sitzt eine dicke Aluminium-Basisplatte für höchste Stabilität. Wieder darunter befestigt sind hochsolide, in der Höhe verstellbare Füße. Über der Alu-Basisplatte sitzt das Anschlusspanel, und darüber die geschirmte Elektronik, mit einem Aluminium-Kühlkörper und den Platinen mit DSP-Steuerung sowie Endstufentechnik. Meridian setzt laut eigenen Angaben auf ein spezielles passives Layout bei der Kühlung, was dazu führt, dass die sensiblen elektronischen Komponenten stets im perfekten thermischen Fenster arbeiten können. Die Basstreiber sind komplett separiert von den restlichen Chassis, sodass es nicht zu gegenseitigen Beeinflussungen kommen kann. Der Hochtöner und der Mitteltöner agieren auch in einer komplett eigenen Kammer.

Hoch- und Mitteltöner

Kurz zum Hochtöner. Optisch auffällig bei der 25 mm messenden Beryllium-Kalotte namens "Ultrasonic Tweeter" ist der mattschwarze Waveguide. Beryllium ist das nahezu perfekte Material für einen Hochtöner, extrem leicht, gleichzeitig extrem steif und widerstandsfähig. Eine besonders hochwertige Schwingspule aus Silber kennzeichnet ihn ebenfalls. Enorme Präzision und enorme Weitläufigkeit ergänzen sich zu einem nahezu idealen Konzept.

Hightech-Hochtöner

Natürlich ist der Ultrasonic Tweeter auch perfekt für die Wiedergabe von Hi-Res-Audio-Material mit erweitertem Dynamik- und Frequenzumfang. Bis hoch auf 40 kHz erfolgt die Wiedergabe. Klar, in diesen Frequenzen ist das menschliche Gehör nicht mehr aktiv - direkt nicht. Aber durch die Darstellung des sogenannten Oberwellebereichs können Hi-Res-Audio-Files mit erweitertem Frequenzumfang z.B. die Charakteristik eines hochwertigen Steinway-Flügels viel besser umschreiben als z.B. eine klassische Aufnahme in CD-Qualität (44, kHz/16-Bit).

Mitteltöner

Der "Evo" Mid-Range-Treiber, so berichtet Meridian, hat sich zu seiner Mission gemacht, mit einem besonders lebensechten, natürlichen Klang zu überzeugen. Das maßgeschneiderte Layout des 160 mm messenden Chassis beeindruckt auch durchs starke Magnetsystem als zuverlässigen Antrieb. Höhere Pegel, gleichzeitig geringere Verzerrungen, das ist hier das große Ziel. Stimmen, besonders wichtige Elemente im Präsentonbereich, klingen äußerst authentisch und klar, versprechen die Briten.

Blick auf die Basstreiber, zwei pro Seite

Bleiben die ebenfalls komplett neuentwickelten Basstreiber. Gleich vier 200 mm Chassis sitzen in den elliptischen Gehäusen der DSP9, genau dort untergebracht, wo man die optimalen Rahmenbedingungen findet. Kraftvolle Magneten treffen auf hoch belastbare Polypropylen-Membranen. Satte 24 mm maximale Auslenkung sind ein wichtiges Merkmal dieses elitären Basstreibers.

Basstreiber im Detail

Aufwändige Konstruktion

Von der Konfiguration hier befinden sich zwei Basstreiber auf jeder Seite des Gehäuses. Bei Meridian heißt das "Force Balanced Configuration", mit dem Ziel einer absolut reinen, störungsfreien Basswiedergabe. Durch die spezielle Anordnung werden auch Resonanzen, die vom Gehäuse kommen könnten, effektiv unterdrückt.

Endstufe/Elektronik

Kommen wir zur verbauten Elektronik. Für den Hochtonbereich setzt Meridian einen Class AB-Verstärker mit mehr als 150 Watt bei 4 Ohm ein. Auch im Mitteltonbereich arbeitet ein Class AB-Verstärker mit 150 Watt an 4 Ohm. Richtig "krachen" lässt es Meridian im Bassbereich. Vier gebrückte Class D-Verstärker mit höchster Effizienz entwickeln pro Paar mehr als 240 Watt (an vier Ohm). So steht insgesamt mehr als genug Leistung selbst für den großen Hörraum zur Verfügung.

Amschlussfeld (rein digital, optional kommt noch ein analoges Anschlussboard)

Was steht an Eingängen bereit? Hier die Übersicht:

1 x Meridan SpeakerLink (RJ45)

1 x koaxialer (Cinch) Digitaleingang bis 192 khz/24-Bit

1 x optischer Digitaleingang bis 96 kHz/24-Bit

1 x USB-C-Eingang bis 384 kHz/32-Bit

Bluetooth über Meridian B-Link

Hinzu kommt später noch ein analoges Audio-Modul (IA21) mit XLR- und Cinch-Eingänge

Insgesamt ist der DSP9 ein absoluter Ausnahmelautsprecher, was man bei diesem Preis auch defintiv erwarten kann. Hier Daten/Highlights in der Übersicht:

Elitärer Ausnahme-Lautsprecher

Vollaktiver Lautsprecher mit Vor- und Endverstärkersektion

Frequenzgang (3 dB): 20 Hz bis 40 kHz

Maximal 176/192 kHz/24-Bit

Class AB-Verstärkung Hochtonbereich: 150 Watt an 4 Ohm

Class AB-Verstärkung Mitteltonbereich. 150 Watt an 4 Ohm

Class D-Verstärkung Bassbereich: Vier gebrückte Paare, jedes Paar 240 Watt an 4 Ohm

6 Treibereinheiten: 1 x Ultrasonic-Hochtöner (25 mm) mit Beryllium-Membran, 1 x EVO Mitteltöner (160 mm), 4 x Basstreiber (200 mm), mit Polypropylen-Membran

Und wie klingt der DSP9 in der Praxis? Darüber schreben wir auf der nächsten Seite.

