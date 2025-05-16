High End 2025: Impressionen vom Audio Reference High End-Auftritt 2025 mit Bassocontinuo, Dan D'Agostino, dCS, Meridian, Nordost, Perlisten, Velodyne, VPI, VTL und Wilson Audio
Während und nach der Pressekonferenz des Hamburger Vetriebs Audio Reference haben wir noch zahlreiche Live-Eindrücke der luxuriösen und sehr exklusiven Marken des Sortiments gesammelt. Audio Reference präsentiert das exklusive Portfolio auf insgesamt mehr als 560 m² samt spannenden Designkooperationen, Messe-Neuheiten und echten Weltpremieren. Darunter auch die teuerste HiFi-Anlage der Welt.
Live-Bilder von der Messe
Die 3 Millionen Euro-Anlage: Großes Dan D'Agostino Relentless Setup mit Wilson Audio WAMM Master Chronosonic
Wilson Audio-Flaggschiff WAMM Master Chronosonic
Komplettes Aufgebot
Dan D'Agostino Relentless Line-Up, im Hintergrund dCS-Elektronik und VPI Plattenspieler
Weiteres Setup mit Komponenten von Dan D'Agostino, VPI, dCS und VTL
Wilson Audio Alexx V samt Elektronik von Dan D'Agostino, dCS und Top VPI Plattenspieler
Gründer und Inhaber Mansour Mamaghani von Audio Reference präsentiert die Neuheiten auf der High End 2025
Wilson Audio Alexx V
Dan D'Agostino erläutert die Vorteile seiner Elektronik
Dan D'Agostino Pendulum und dCS Lina DAC X
dCS Lina DAC X Gerätefront
Lautstärke-Drehregler direkt am dCS Lina DAC X
dCS Varèse Komponenten
Seitliche Ansicht
Ansicht von schräg vorne
Meridian DSP8000XE in Volcano Red
Meridian DSP9 in der Ferrari Grigio Medi Edition
DSP9 in Ferrari Grigio Modi einzeln
Meridian Ellipse
Nordost Kabel
Weitere Nordost Kabel und Zubehör
Vorführung mit Komponenten von Dan D'Agostino und Perlisten
Perlisten S7t Black Edition und D8is Subwoofer
Einzelansicht Perlisten S7t Black Edition und D8is Subwoofer
Perlisten S7t Black Edition
D8is Subwoofer von Perlisten in der Einzelansicht
Velodyne Acoustics Subwoofer Line-up Teil 1
Die Subwoofer-Varianten von Velodyne Acoustics
Leistung geht auch kompakt, das beweist Velodyne Acoustics immer wieder
Bass in allen Größen
VTL Lohengrin Mono-Endstufe
Ansicht von schräg oben
Bassocontinuo x Dan D'Agostino Rack
Frontansicht
Special: Philipp Kind
Fotos: Carsten Rampacher
Datum: 16.05.2025
Tags: Bassocontinuo • Dan D'Agostino • dCS • MERIDIAN • Nordost • Perlisten • VPI • VTL • Wilson Audio