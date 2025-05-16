High End 2025: Impressionen vom Audio Reference High End-Auftritt 2025 mit Bassocontinuo, Dan D'Agostino, dCS, Meridian, Nordost, Perlisten, Velodyne, VPI, VTL und Wilson Audio

16.05.2025 (Philipp Kind)

Während und nach der Pressekonferenz des Hamburger Vetriebs Audio Reference haben wir noch zahlreiche Live-Eindrücke der luxuriösen und sehr exklusiven Marken des Sortiments gesammelt. Audio Reference präsentiert das exklusive Portfolio auf insgesamt mehr als 560 m² samt spannenden Designkooperationen, Messe-Neuheiten und echten Weltpremieren. Darunter auch die teuerste HiFi-Anlage der Welt.

Live-Bilder von der Messe

Wilson Audio Wamm Master Chronosonic Dan Dagostino Relentless

Die 3 Millionen Euro-Anlage: Großes Dan D'Agostino Relentless Setup mit Wilson Audio WAMM Master Chronosonic

Audio Reference High End 2025 Wilson Audio Wamm Master Chronosonic

Wilson Audio-Flaggschiff WAMM Master Chronosonic

Audio Reference High End 2025 Dan Dagostino Wilson Audio Setup

Komplettes Aufgebot

Anzeige

Audio Reference High End 2025 Dan Dagostino Relentless

Dan D'Agostino Relentless Line-Up, im Hintergrund dCS-Elektronik und VPI Plattenspieler

Audio Reference High End 2025 Dan Dagostino Vtl Vpi Dcs Elektronik

Weiteres Setup mit Komponenten von Dan D'Agostino, VPI, dCS und VTL

Audio Reference High End 2025 Wilson Audio Alexx V Dan Dagostino Vtl Vpi

Wilson Audio Alexx V samt Elektronik von Dan D'Agostino, dCS und Top VPI Plattenspieler

Audio Reference High End 2025 Mansour Mamaghani

Gründer und Inhaber Mansour Mamaghani von Audio Reference präsentiert die Neuheiten auf der High End 2025

Audio Reference High End 2025 Wilson Audio Alexx V

Wilson Audio Alexx V

Audio Reference High End 2025 Dan Dagostino

Dan D'Agostino erläutert die Vorteile seiner Elektronik

Anzeige

Audio Reference High End 2025 Dan Dagostino Pendulum Dcs Lina Dac X

Dan D'Agostino Pendulum und dCS Lina DAC X

Audio Reference High End 2025 Dcs Lina Dac X 

dCS Lina DAC X Gerätefront

Audio Reference High End 2025 Dcs Lina Dac X 2

Lautstärke-Drehregler direkt am dCS Lina DAC X

Audio Reference High End 2025 Dcs Elektronik

dCS Varèse Komponenten

Anzeige

Audio Reference High End 2025 Dcs Elektronik Seitlich

Seitliche Ansicht

Audio Reference High End 2025 Dcs Elektronik 2

Ansicht von schräg vorne

Audio Reference High End 2025 Meridian Dsp8000 Xe Volcano Red

Meridian DSP8000XE in Volcano Red

Audio Reference High End 2025 Meridian Dsp9 Ferrari Grigio Medi

Meridian DSP9 in der Ferrari Grigio Medi Edition

Audio Reference High End 2025 Meridian Dsp9 Ferrari Grigio Medi Einzeln 2

DSP9 in Ferrari Grigio Modi einzeln

Anzeige

Audio Reference High End 2025 Meridian Ellipse

Meridian Ellipse

Audio Reference High End 2025 Nordost Kabel Zubehoer

Nordost Kabel

Audio Reference High End 2025 Nordost Kabel Zubehoer 2

Weitere Nordost Kabel und Zubehör

Audio Reference High End 2025 Dan Dagostino Perlisten Logo

Vorführung mit Komponenten von Dan D'Agostino und Perlisten

Audio Reference High End 2025 Perlisten S7t Black Edition D8is Subwoofer

Perlisten S7t Black Edition und D8is Subwoofer

Audio Reference High End 2025 Perlisten S7t Black Edition Di8s Subwoofer

Einzelansicht Perlisten S7t Black Edition und D8is Subwoofer

Audio Reference High End 2025 Perlisten S7t Black Edition

Perlisten S7t Black Edition

Audio Reference High End 2025 Perlisten D8is Subwoofer

D8is Subwoofer von Perlisten in der Einzelansicht

Audio Reference High End 2025 Velodyne Subwoofer Line Up

Velodyne Acoustics Subwoofer Line-up Teil 1

Audio Reference High End 2025 Velodyne Subwoofer

Die Subwoofer-Varianten von Velodyne Acoustics

Audio Reference High End 2025 Velodyne Subwoofer 2

Leistung geht auch kompakt, das beweist Velodyne Acoustics immer wieder

Audio Reference High End 2025 Velodyne Acoustics Subwoofer

Bass in allen Größen

Audio Reference High End 2025 Vtl Lohengrin

VTL Lohengrin Mono-Endstufe

Audio Reference High End 2025 Vtl Lohengrin Schraeg

Ansicht von schräg oben

Audio Reference High End 2025 Dan Dagostino X Bassocontinuo Rack

Bassocontinuo x Dan D'Agostino Rack

Audio Reference High End 2025 Dan Dagostino X Bassocontinuo Rack Front

Frontansicht

 

Special: Philipp Kind
Fotos: Carsten Rampacher
Datum: 16.05.2025

Anzeige


Tags:


Alle aktuellen Tests auf AREA DVD
Privacy Manager
  ZURÜCK