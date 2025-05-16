High End 2025: Impressionen vom Audio Reference High End-Auftritt 2025 mit Bassocontinuo, Dan D'Agostino, dCS, Meridian, Nordost, Perlisten, Velodyne, VPI, VTL und Wilson Audio

Während und nach der Pressekonferenz des Hamburger Vetriebs Audio Reference haben wir noch zahlreiche Live-Eindrücke der luxuriösen und sehr exklusiven Marken des Sortiments gesammelt. Audio Reference präsentiert das exklusive Portfolio auf insgesamt mehr als 560 m² samt spannenden Designkooperationen, Messe-Neuheiten und echten Weltpremieren. Darunter auch die teuerste HiFi-Anlage der Welt.

Live-Bilder von der Messe

Die 3 Millionen Euro-Anlage: Großes Dan D'Agostino Relentless Setup mit Wilson Audio WAMM Master Chronosonic

Wilson Audio-Flaggschiff WAMM Master Chronosonic

Komplettes Aufgebot

Dan D'Agostino Relentless Line-Up, im Hintergrund dCS-Elektronik und VPI Plattenspieler

Weiteres Setup mit Komponenten von Dan D'Agostino, VPI, dCS und VTL

Wilson Audio Alexx V samt Elektronik von Dan D'Agostino, dCS und Top VPI Plattenspieler

Gründer und Inhaber Mansour Mamaghani von Audio Reference präsentiert die Neuheiten auf der High End 2025

Wilson Audio Alexx V

Dan D'Agostino erläutert die Vorteile seiner Elektronik

Dan D'Agostino Pendulum und dCS Lina DAC X

dCS Lina DAC X Gerätefront

Lautstärke-Drehregler direkt am dCS Lina DAC X

dCS Varèse Komponenten

Seitliche Ansicht

Ansicht von schräg vorne

Meridian DSP8000XE in Volcano Red

Meridian DSP9 in der Ferrari Grigio Medi Edition

DSP9 in Ferrari Grigio Modi einzeln

Meridian Ellipse

Nordost Kabel

Weitere Nordost Kabel und Zubehör

Vorführung mit Komponenten von Dan D'Agostino und Perlisten

Perlisten S7t Black Edition und D8is Subwoofer

Einzelansicht Perlisten S7t Black Edition und D8is Subwoofer

Perlisten S7t Black Edition

D8is Subwoofer von Perlisten in der Einzelansicht

Velodyne Acoustics Subwoofer Line-up Teil 1

Die Subwoofer-Varianten von Velodyne Acoustics

Leistung geht auch kompakt, das beweist Velodyne Acoustics immer wieder

Bass in allen Größen

VTL Lohengrin Mono-Endstufe

Ansicht von schräg oben

Bassocontinuo x Dan D'Agostino Rack

Frontansicht

Special: Philipp Kind

Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 16.05.2025