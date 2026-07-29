TEST: LG Sound Suite System mit Soundbar H7, Wireless-LS M7/M5 und Wireless-Subwoofer W7

LG hat das modular aufgebaute Sound Suite System mit Dolby Flex Connect (DAFC) bereits zur CES Anfang des Jahres in Las Vegas angekündigt. Anschließend wurde es in Deutschland auf der diesjährigen LG Convention gezeigt.

Hier geht es direkt zu den Komponenten der LG Sound Suite beim Hersteller

Für wen eignet sich das LG Sound Suite-System?

Die LG Sound Suite-Komponenten sind für Anwender gedacht, die ein extrem flexibles,, ausbaufähiges, technich umfangreich ausgerüstetes und leistungsfähiges Soundsystem suchen, das Soundbar, 2 unterschiedliche aktive Wireless-Lautsprecher und einen drahtlosen aktiven Subwoofer umfasst.

Generelle Merkmale der Sound Suite-Komponenten H7, M7 und M5

Generell präsentieren sich alle Geräte als außerordentlich reichhaltig ausgestattet. Zu den Merkmalen gehören unter anderem umfangreiche Streaming-Optionen mit AirPlay 2 und Google Cast sowie hochwertigbe Peerless-Treiber. Gesteuert werden können alle Komponenten über LGs ThinQ-App. Hier die Übersicht - Immer in der Ausstattungsliste der Sound Suite-Modelle H7, M7 und M5 enthalten sind:

Dolby Atmos Flex Connect (DAFC)

AI Sound Pro mit Echtzeit-Genreerkennung (Voice, Music, Effekte)

AI Room Calibration Pro

Hochwertige Peerless-Treiber

Steuerung über LG ThinQ-App

Bluetooth 5.4 und WLAN

Unterstützung von Dolby Atmos

Unterstützung von AAC, ALAC. FLAC

Unterstützt Streaming: Google Cast, AirPlay 2, TIDAL Connect, Spotify Connect

Soundbar H7

Die Soundbar H7 im edlen Design mit Aluminim-Elementen und Stoffbespannung kann sehr flexibel eingesetzt werden. Vom All-In-One-System bis hin als "Zentrale" in größeren Surround-Setups. Die Ausgangsleistung ist mit 500W großzügig bemessen.

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Hier geht es direkt zur Soundbar H7 bei LG

Wird zwingend benötigt, wenn der verwendete TV nicht zu Dolby Atmos Flex Connect kompatibel ist

Stückpreis 999 EUR

9.1.6 Layout

Bassbereich: 4 Subwoofer, 8 Passivradiatoren

500W Leistung

Alpha 11 AI-Hochleistungsprozessor

AI Sound Pro+ als nochmals höhere Ausbaustufe mit Objekterkennung

AI Upmix, Bass Boost, Custom EQ

Sound Follow: Bester Klang an jedem Ort

WOW Orchestra, WOW Interface

HDMI-Ausgang, Version 2.1, mit eARC

Fernbedienung im Lieferumfang

Lautsprecher M7

Der M7 Wireless-Lautsprecher ist der größere der beiden aktiven Boxenpaare der Sound Suite-Kollektion. Er ist mit insgesamt vier Chassis bestückt und bringt mit 100W eine durchaus respektable Ausgangsleistung mit.

Hier geht es direkt zum Lautsprecher M7 bei LG

Wireless-Speaker mit 100 Watt Ausgangsleistung

Stückpreis 399 EUR

Bass-/Mitteltonchassis und zwei Hochtöner vorne

Ein Treiber für immersiven 3D Sound als Top Firing-Modul

Lautsprecher M5

Für den kleineren Hörraum ausgelegt ist der kompakte M5 Wireless-Lautsprecher mit 60 Watt Ausgangsleistung.

Hier geht es direkt zum Lautsprecher M5 bei LG

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Wireless-Speaker mit 60 Watt Ausgangsleistung

Stückpreis 249 EUR

Ein Hochtöner und Bass/Mitteltonchassis vorne

Ein Treiber für immersiven 3D Sound als Top Firing-Modul

Subwoofer W7

Der aktive Wireless-Subwoofer W7 ist ebenfalls mit einem Peerless-Chassis ausgestattet. Er ist vergleichsweise aufwändig konstruiert und wirkt nicht so einfach gemacht wie viele "Artgenossen", die oft zusammen mit Soundbars etc. betrieben werden.

Hier geht es direkt zum Subwoofer W7 bei LG

Aktiver Wireless-Subwoofer mit 220 Watt Ausgangsleistung

Stückpreis 599 EUR

8 Zoll Peerless-Treiber

Spielt bis auf 25 Hz hinunter

Von LG empfohlene Pakete mit der Soundbar H7 und unsere Einschätzung

Unser Test-Paket ist bei LG nicht unter den vorgeschlagenen Paketen gelistet. Es besteht aus H7, 2 x M7, 2 x M5 und W7

Anmerkung: Diese Pakete kann man auch verwenden, wenn der TV nicht über Dolby Atmos Flex Connect verfügt

Immersive Quad Suite 7 Pro: H7 + 4 x M7 + W7: Extrem immersiver Klang, auch für Räume geeignet, die mehr als 30 Quadratmeter messen, W7 erzeugt kräftigen Bass, die 4 x M7 sichern ein lebendiges Effektumfeld, die H7 bildet eine plastische und weitläufige Front-Klangkulisse ab

Immersive Suite 7 Pro: H7 + 2 x M7 + W7: Hier kann man immer noch ein hohes Maß an akustischer Substanz und an Immersivität genießen. Der Effekt, dass man sich vollständig umhüllt von Klang fühlt, ist natürlich nicht ganz so extrem ausgeprägt wie beim größten Setup.

Immersive Suite 7: H7 + 2 x M7: Wer keinen so nachdrücklichen Tiefbassbereich wünscht und auch hinsichtlich der Pegel nicht alles ausreizen möchte, findet hier eine sehr gut geeignete Alternative. Die beiden M7 stellen eine dynamische und in sich schlüssige Klangkulisse bereit

Immersive Suite 5: H7 + 2 x M5: Ist der Raum etwas kompakter, reichen die beiden kleineren M5 für die Surroundbeschallung.

Cinema Suite 7: H7 + W7: Gerade dann, wenn man nicht den Platz hat, weitere Lautsprecher aufzustellen, spielt dieses Paket seine Trümpfe aus.

Von LG empfohlene Pakete ohne die Soundbar H7 und unsere Einschätzung

Anmerkung: Diese Pakete kann man nur verwenden, wenn der TV über Dolby Atmos Flex Connect verfügt.

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Kompatible TV-Serien:

2025er OLED evo-Serien G5 und C5

2026er OLED evo-Serien B6, C6, G6, W6

2026er LG Micro RGB-TVs

Prinzipiell sind hier verschiedene Nutzerszenarien denkbar:

Die M7 und M5 Lautsprecher können entweder als Stereo-Setup oder für den Surroundbereich verwendet werden.

Nun zu den Paketen:

2 x M7 + W7: Erstaunlich klarer, sauberer Stereoklang, der W7 liefert auch hier ein gut definiertes, kraftvolles Bassfundament

2 x M7: Wer auf enormen Nachdruck im Bassbereich verzichten kann, findet hier die richtige Lösung - ein räumlich sauber aufgebauter, homogener Klang

2 x M5: Für kleinere Lokalitäten ist diese Option absolut ausreichend. Für vergleichsweise wenig Geld wird hier eine sehr gute Klangqualität geboten.

Auf der nächsten Seite beschreiben wir unter anderem die technischen Besonderheiten der Komponenten.

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