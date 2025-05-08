High End 2025: Audio Reference präsentiert den neuen VTL "Lohengrin" Monoblock für 100.000 Dollar

Die High End in München wirft bereits jetzt ihre Schatten voraus - und in diesem Falle einen besonders großen: Audio Reference, der äußerst renommierte Luxus-Vertrieb aus Hamburg und deutscher Repräsentant der US-Manufaktur VTL, präsentiert den voraussichtlich ab dem dritten Quartal 2025 für angepeilte 100.000 Dollar erhältlichen Monoblock Lohengrin. Das neue Highend-Modell hat die Mission, traditionell erzeugte und in Handarbeit produzierte pure Leistungsfähigkeit innerhalb des VTL-Portfolios zu offerieren. Entwickelt wurde das Meisterstück in fünf Jahren, selbstverständlich mit größter Sorgfalt und mit Berücksichtigung auch kleiner Details. Wie es sich für ein VTL-Produkt gehört, setzt auch der Lohengrin auf ein Röhren-Layout und dürfte damit die spezielle, klare, zugleich sehr homogene VTL Klangsignatur in sich tragen, allerdings vermutlich in nochmals deutlich intensiverer Ausprägung.

Sichtbare Röhren

Der Lohengrin-Verstärker verfügt über eine acht Röhren umfassende Ausgangsstufenkonfiguration mit einer Leistung von satten 400 Watt und behält die Treiberstufen und das Netzteil des noch leistungsstärkeren Siegfried II-Verstärkers (Stückpreis 117.000 EUR) bei.

Vom absoluten Top-Modell Siegfried II wurden Lösungen übernommen

Durch den Einsatz von Röhren – die laut VTL einfacher anzusteuern sind als Transistoren und frei sind von den bei Parallelschaltungen üblichen Problemen mit der Stromaufnahme – erreicht der Lohengrin-Verstärker ein ideales Gleichgewicht zwischen Leistung und Ansprechverhalten. Die durchdachten Technologien garantieren eine niedrigere Ausgangsimpedanz und ermöglichen eine perfekte Zusammenaerbeit mit dem hochleistungsfähigen Ausgangstransformator.

Höchste Qualität bis ins Detail

VTLs präzisionsgeregelte Netzteile halten die Ausgangsröhren auch unter hoher Belastung stets optimal im Betriebspunkt, was die Leistungsfähigkeit des gesamten Mono-Verstärkers weiter optimiert. Das Design des Lohengrin-Monoblocks ist bewusst ohne globale Gegenkopplung gehalten, die große Audiobandbreite (-1 dB bei 100 kHz) und der einstellbare Dämpfungsfaktor offeriren Flexibilität bei der Anpassung an die Lautsprecherlast und Hörpräferenzen. Das Bedienkonzept des Verstärkers ermöglicht eine intuitive Handhabung der Funktionen. Eine vollautomatische Bias-Regelung und mehrschichtige Fehlererkennungssysteme maximieren die Zuverlässigkeit.

Die bidirektionale RS-232-Schnittstelle ermöglicht Steuerung und Diagnose. Um die implementierten klanglichen Fortschritte zu unterstreichen, hat VTL das Design der Komponente grundlegend überarbeitet. Die technische Skalierbarkeit ermöglicht Anwendungen für andere Teile der VTL-Produktpalette. Musikalisch verkörpert der Lohengrin die typische VTL-Philosophie von akustischer Ehrlichkeit und fesselndem klanglichen Engagement. Das Klangspektrum ist nahtlos von oben bis unten mit enormer Klarheit und exakter harmonischer Struktur integriert. Die Klangbühne ist präzise sowie weitläufig und offenbart die Bühne, auf der die Musiker spielen, mit großer Authentizität. Der Lohengrin-Monoblock offenbart eine höchst exakt skalierte Feindynamik – jene subtilen, oft selbst von hochwertigen Komponenten unterschlagenen dynamischen Verschiebungen, die Musiker nutzen, um feinste Schönheit und lebendige Emotionen auszudrücken. Bassanteile innerhalb des Signals werden definiert und kontrolliert präsentiert. Wie es sein legendären Name vermuten lässt, präsentiert der Lohengrin die Wucht und Autorität musikalischer Ereignisse mit Anmut und Kraft. Der Klang ist frisch, lebendig, eindringlich, zugleich homogen, in sich geschlossen.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: VTL

Datum: 08. Mai 2025